Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае полиция проверит сообщение о ребенке за рулем авто - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 16.05.2023 (обновлено: 20:03 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/voditel-1872242016.html
В Краснодарском крае полиция проверит сообщение о ребенке за рулем авто
В Краснодарском крае полиция проверит сообщение о ребенке за рулем авто - РИА Новости, 16.05.2023
В Краснодарском крае полиция проверит сообщение о ребенке за рулем авто
Полиция проверит сообщение о том, что маленький мальчик за рулём автомобиля "Жигули" выехал на встречную полосу и чуть не устроил аварию на трассе в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:14
2023-05-16T20:03
происшествия
авто
краснодарский край
россия
успенский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Полиция проверит сообщение о том, что маленький мальчик за рулём автомобиля "Жигули" выехал на встречную полосу и чуть не устроил аварию на трассе в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.Согласно сообщению в телеграм-канале "ЧП Армавир", девушка-водитель ехала по своей полосе вблизи посёлка Дивный, когда навстречу выехал автомобиль "Жигули". Женщина успела увернуться и избежать ДТП. По ее словам, за рулем был мальчик лет 6-7, а рядом на пассажирском сидение находился взрослый человек."В ОМВД России по Успенскому району материал зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.В Госавтоинспекции Кубани пояснили РИА Новости, что в рамках проверки устанавливается личность водителя, который передал право управления несовершеннолетнему."Он будет привлечён к ответственности за передачу управления. Кроме того, составленный административный материал передадут в комиссию по делам несовершеннолетних", - прокомментировали в ведомстве.
https://ria.ru/20230516/avariya-1872215433.html
краснодарский край
россия
успенский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_f7779132681c89a44be634715da34c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, краснодарский край, россия, успенский район
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Россия, Успенский район
В Краснодарском крае полиция проверит сообщение о ребенке за рулем авто

МВД Кубани проверит сообщение о вождении мальчика, чуть не устроившего ДТП на "Жигулях"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Полиция проверит сообщение о том, что маленький мальчик за рулём автомобиля "Жигули" выехал на встречную полосу и чуть не устроил аварию на трассе в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
Согласно сообщению в телеграм-канале "ЧП Армавир", девушка-водитель ехала по своей полосе вблизи посёлка Дивный, когда навстречу выехал автомобиль "Жигули". Женщина успела увернуться и избежать ДТП. По ее словам, за рулем был мальчик лет 6-7, а рядом на пассажирском сидение находился взрослый человек.
"В ОМВД России по Успенскому району материал зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции Кубани пояснили РИА Новости, что в рамках проверки устанавливается личность водителя, который передал право управления несовершеннолетнему.
"Он будет привлечён к ответственности за передачу управления. Кроме того, составленный административный материал передадут в комиссию по делам несовершеннолетних", - прокомментировали в ведомстве.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В центре Москвы легковушка столкнулась с мотоциклом
Вчера, 17:32
 
ПроисшествияАвтоКраснодарский крайРоссияУспенский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала