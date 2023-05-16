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В Краснодарском крае полиция проверит сообщение о ребенке за рулем авто
В Краснодарском крае полиция проверит сообщение о ребенке за рулем авто - РИА Новости, 16.05.2023
В Краснодарском крае полиция проверит сообщение о ребенке за рулем авто
Полиция проверит сообщение о том, что маленький мальчик за рулём автомобиля "Жигули" выехал на встречную полосу и чуть не устроил аварию на трассе в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:14
2023-05-16T19:14
2023-05-16T20:03
происшествия
авто
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Полиция проверит сообщение о том, что маленький мальчик за рулём автомобиля "Жигули" выехал на встречную полосу и чуть не устроил аварию на трассе в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.Согласно сообщению в телеграм-канале "ЧП Армавир", девушка-водитель ехала по своей полосе вблизи посёлка Дивный, когда навстречу выехал автомобиль "Жигули". Женщина успела увернуться и избежать ДТП. По ее словам, за рулем был мальчик лет 6-7, а рядом на пассажирском сидение находился взрослый человек."В ОМВД России по Успенскому району материал зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.В Госавтоинспекции Кубани пояснили РИА Новости, что в рамках проверки устанавливается личность водителя, который передал право управления несовершеннолетнему."Он будет привлечён к ответственности за передачу управления. Кроме того, составленный административный материал передадут в комиссию по делам несовершеннолетних", - прокомментировали в ведомстве.
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происшествия, авто, краснодарский край, россия, успенский район
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Россия, Успенский район
В Краснодарском крае полиция проверит сообщение о ребенке за рулем авто
МВД Кубани проверит сообщение о вождении мальчика, чуть не устроившего ДТП на "Жигулях"
КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости.
Полиция проверит сообщение о том, что маленький мальчик за рулём автомобиля "Жигули" выехал на встречную полосу и чуть не устроил аварию на трассе в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба
краевого ГУ МВД.
Согласно сообщению в телеграм-канале "ЧП Армавир", девушка-водитель ехала по своей полосе вблизи посёлка Дивный, когда навстречу выехал автомобиль "Жигули". Женщина успела увернуться и избежать ДТП. По ее словам, за рулем был мальчик лет 6-7, а рядом на пассажирском сидение находился взрослый человек.
"В ОМВД России по Успенскому району материал зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции Кубани пояснили РИА Новости, что в рамках проверки устанавливается личность водителя, который передал право управления несовершеннолетнему.
"Он будет привлечён к ответственности за передачу управления. Кроме того, составленный административный материал передадут в комиссию по делам несовершеннолетних", - прокомментировали в ведомстве.
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