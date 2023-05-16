Рейтинг@Mail.ru
ВКС уничтожили путепровод, по которому Киев перебрасывал подкрепления - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 16.05.2023 (обновлено: 13:30 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/vks-1872119411.html
ВКС уничтожили путепровод, по которому Киев перебрасывал подкрепления
ВКС уничтожили путепровод, по которому Киев перебрасывал подкрепления - РИА Новости, 16.05.2023
ВКС уничтожили путепровод, по которому Киев перебрасывал подкрепления
Российская авиация уничтожила автомобильный путепровод в Красном в ДНР, по которому ВСУ подтягивали подкрепления в Артемовск, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:53
2023-05-16T13:30
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
артемовск
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843159364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e373cedaf299c04791a1ba8745cfeab5.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила автомобильный путепровод в Красном в ДНР, по которому ВСУ подтягивали подкрепления в Артемовск, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск, поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артемовск", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230516/artilleriya-1872117036.html
россия
донецкая народная республика
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843159364_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_55e731a0c80827029e256926651ae4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, артемовск, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВКС уничтожили путепровод, по которому Киев перебрасывал подкрепления

Минобороны: ВКС России уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали войска в Артемовск

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила автомобильный путепровод в Красном в ДНР, по которому ВСУ подтягивали подкрепления в Артемовск, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск, поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артемовск", - сообщили в ведомстве.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
ВС России за сутки поразили 75 украинских артподразделений
Вчера, 12:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала