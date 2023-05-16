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ВКС уничтожили путепровод, по которому Киев перебрасывал подкрепления

ВКС уничтожили путепровод, по которому Киев перебрасывал подкрепления - РИА Новости, 16.05.2023

ВКС уничтожили путепровод, по которому Киев перебрасывал подкрепления

Российская авиация уничтожила автомобильный путепровод в Красном в ДНР, по которому ВСУ подтягивали подкрепления в Артемовск, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:53

2023-05-16T12:53

2023-05-16T13:30

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

артемовск

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила автомобильный путепровод в Красном в ДНР, по которому ВСУ подтягивали подкрепления в Артемовск, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск, поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артемовск", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230516/artilleriya-1872117036.html

россия

донецкая народная республика

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, артемовск, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность