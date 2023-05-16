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ВКС уничтожили путепровод, по которому Киев перебрасывал подкрепления
ВКС уничтожили путепровод, по которому Киев перебрасывал подкрепления - РИА Новости, 16.05.2023
ВКС уничтожили путепровод, по которому Киев перебрасывал подкрепления
Российская авиация уничтожила автомобильный путепровод в Красном в ДНР, по которому ВСУ подтягивали подкрепления в Артемовск, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:53
2023-05-16T12:53
2023-05-16T13:30
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
артемовск
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила автомобильный путепровод в Красном в ДНР, по которому ВСУ подтягивали подкрепления в Артемовск, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии "Южной" группировки войск, поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артемовск", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230516/artilleriya-1872117036.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВКС уничтожили путепровод, по которому Киев перебрасывал подкрепления
Минобороны: ВКС России уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали войска в Артемовск