СМИ: Украина оказалась в шаге от войны с НАТО
Magyar Nemzet: подрыв Украиной трубопровода "Дружба" стал бы агрессией против страны НАТО
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Желание киевских властей подорвать нефтепровод "Дружба" можно воспринимать как агрессию против страны — участницы НАТО, заявил эксперт по вопросам политики безопасности и экономист Дьердь Ногради в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.
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"Они хотели, образно говоря, напасть на страну альянса, но взорвав нефтепровод, чтобы поставить венгерскую промышленность в тяжелое положение", — пояснил он.
Такой акт агрессии может стать поводом для обращения к Статье 5 Устава НАТО, которая гласит, что нападение на одну или несколько стран — членов блока рассматривается как нападение на весь альянс, напомнил Ногради.
"Украина, как и все государства, участвующие в Международной энергетической хартии, должна гарантировать транзит, даже если она находится в конфликте с кем-то. Она не может ставить под угрозу поставки третьих стран, и Киев взял на себя это обязательство", — отметил специалист.
В прошедшую субботу газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона опубликовала материал, в котором указывалось, что Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба" и оккупировать приграничные территории России. Кроме того, в документах политика описывают как "лидера с агрессивными инстинктами", чей образ "резко контрастирует с его образом спокойного и стойкого" государственного деятеля.