https://ria.ru/20230516/vengriya-1872188394.html

СМИ: Украина оказалась в шаге от войны с НАТО

СМИ: Украина оказалась в шаге от войны с НАТО - РИА Новости, 16.05.2023

СМИ: Украина оказалась в шаге от войны с НАТО

Желание киевских властей подорвать нефтепровод "Дружба" можно воспринимать как агрессию против страны — участницы НАТО, заявил эксперт по вопросам политики... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:10

2023-05-16T16:10

2023-05-16T16:34

в мире

киев

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венгрия

владимир зеленский

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Желание киевских властей подорвать нефтепровод "Дружба" можно воспринимать как агрессию против страны — участницы НАТО, заявил эксперт по вопросам политики безопасности и экономист Дьердь Ногради в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.Такой акт агрессии может стать поводом для обращения к Статье 5 Устава НАТО, которая гласит, что нападение на одну или несколько стран — членов блока рассматривается как нападение на весь альянс, напомнил Ногради."Украина, как и все государства, участвующие в Международной энергетической хартии, должна гарантировать транзит, даже если она находится в конфликте с кем-то. Она не может ставить под угрозу поставки третьих стран, и Киев взял на себя это обязательство", — отметил специалист.Намерение Украины представляет беспрецедентную угрозу для Венгрии с точки зрения норм международного права и договорных обязательств, и его нельзя оправдать, как это пытались сделать США, резюмировалось в статье.В прошедшую субботу газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона опубликовала материал, в котором указывалось, что Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба" и оккупировать приграничные территории России. Кроме того, в документах политика описывают как "лидера с агрессивными инстинктами", чей образ "резко контрастирует с его образом спокойного и стойкого" государственного деятеля.

https://ria.ru/20230515/germaniya-1871886761.html

https://ria.ru/20230512/druzhba-1871295263.html

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в мире, киев, украина, венгрия, владимир зеленский, нато, министерство обороны сша