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СМИ: Украина оказалась в шаге от войны с НАТО - РИА Новости, 16.05.2023
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16:10 16.05.2023 (обновлено: 16:34 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/vengriya-1872188394.html
СМИ: Украина оказалась в шаге от войны с НАТО
СМИ: Украина оказалась в шаге от войны с НАТО - РИА Новости, 16.05.2023
СМИ: Украина оказалась в шаге от войны с НАТО
Желание киевских властей подорвать нефтепровод "Дружба" можно воспринимать как агрессию против страны — участницы НАТО, заявил эксперт по вопросам политики... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:10
2023-05-16T16:34
в мире
киев
украина
венгрия
владимир зеленский
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Желание киевских властей подорвать нефтепровод "Дружба" можно воспринимать как агрессию против страны — участницы НАТО, заявил эксперт по вопросам политики безопасности и экономист Дьердь Ногради в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.Такой акт агрессии может стать поводом для обращения к Статье 5 Устава НАТО, которая гласит, что нападение на одну или несколько стран — членов блока рассматривается как нападение на весь альянс, напомнил Ногради."Украина, как и все государства, участвующие в Международной энергетической хартии, должна гарантировать транзит, даже если она находится в конфликте с кем-то. Она не может ставить под угрозу поставки третьих стран, и Киев взял на себя это обязательство", — отметил специалист.Намерение Украины представляет беспрецедентную угрозу для Венгрии с точки зрения норм международного права и договорных обязательств, и его нельзя оправдать, как это пытались сделать США, резюмировалось в статье.В прошедшую субботу газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона опубликовала материал, в котором указывалось, что Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба" и оккупировать приграничные территории России. Кроме того, в документах политика описывают как "лидера с агрессивными инстинктами", чей образ "резко контрастирует с его образом спокойного и стойкого" государственного деятеля.
https://ria.ru/20230515/germaniya-1871886761.html
https://ria.ru/20230512/druzhba-1871295263.html
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в мире, киев, украина, венгрия, владимир зеленский, нато, министерство обороны сша
В мире, Киев, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, НАТО, Министерство обороны США
СМИ: Украина оказалась в шаге от войны с НАТО

Magyar Nemzet: подрыв Украиной трубопровода "Дружба" стал бы агрессией против страны НАТО

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Желание киевских властей подорвать нефтепровод "Дружба" можно воспринимать как агрессию против страны — участницы НАТО, заявил эксперт по вопросам политики безопасности и экономист Дьердь Ногради в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet.
«

"Они хотели, образно говоря, напасть на страну альянса, но взорвав нефтепровод, чтобы поставить венгерскую промышленность в тяжелое положение", — пояснил он.

Такой акт агрессии может стать поводом для обращения к Статье 5 Устава НАТО, которая гласит, что нападение на одну или несколько стран — членов блока рассматривается как нападение на весь альянс, напомнил Ногради.
"Украина, как и все государства, участвующие в Международной энергетической хартии, должна гарантировать транзит, даже если она находится в конфликте с кем-то. Она не может ставить под угрозу поставки третьих стран, и Киев взял на себя это обязательство", — отметил специалист.
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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15 мая, 14:46
Намерение Украины представляет беспрецедентную угрозу для Венгрии с точки зрения норм международного права и договорных обязательств, и его нельзя оправдать, как это пытались сделать США, резюмировалось в статье.
В прошедшую субботу газета The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона опубликовала материал, в котором указывалось, что Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод "Дружба" и оккупировать приграничные территории России. Кроме того, в документах политика описывают как "лидера с агрессивными инстинктами", чей образ "резко контрастирует с его образом спокойного и стойкого" государственного деятеля.
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12 мая, 13:53
 
В миреКиевУкраинаВенгрияВладимир ЗеленскийНАТОМинистерство обороны США
 
 
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