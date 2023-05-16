Франция объяснила, почему не разорвет контракт с Россией по урану
Панье-Рюнаше: Франция не разорвет контракт с Россией по урану, чтобы не принести ей деньги
Контейнер с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости. Франция не собирается отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана, поскольку это будет выгоднее для Москвы, заявила министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше в эфире телеканала BFM Business.
"Этот принесет слишком много выгоды России по сравнению с тем, что им сейчас приносит договор, поэтому мы не будем прислуживаться перед Россией", — сказала она.
Способы снижения зависимости от российской атомной энергетики будут обсуждаться на сегодняшней встрече во Франции представителей атомной отрасли 16 государств Европы. Речь пойдет о выстраивании "ценностных европейских цепочек устойчивости и независимости" энергосектора, особенно в плане атомного топлива.
Регенерированный уран получают во Франции в процессе переработки отработавшего ядерного топлива местных АЭС, а затем отправляют в Россию, где на производственных мощностях "Росатома" происходит дообогащение по урану-235. Из такого обогащенного регенерированного урана во Франции затем снова производят ядерное топливо.
В 2018 году компания "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом") и французская Electricite de France подписали контракт на переработку регенерированного урана. В прошлом году EDF закупила у России 153 тонны такого обогащенного урана, то есть на Россию приходится 15 процентов деятельности французской компании в этой области.