https://ria.ru/20230516/uran-1872082626.html

Франция объяснила, почему не разорвет контракт с Россией по урану

Франция объяснила, почему не разорвет контракт с Россией по урану - РИА Новости, 16.05.2023

Франция объяснила, почему не разорвет контракт с Россией по урану

Франция не собирается отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана, поскольку это будет выгоднее для Москвы, заявила министр... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:03

2023-05-16T11:03

2023-05-16T12:28

экономика

цены на нефть

франция

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_0:303:2790:1872_1920x0_80_0_0_415744de9341cbf56f2894a924279562.jpg

ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости. Франция не собирается отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана, поскольку это будет выгоднее для Москвы, заявила министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше в эфире телеканала BFM Business."Этот принесет слишком много выгоды России по сравнению с тем, что им сейчас приносит договор, поэтому мы не будем прислуживаться перед Россией", — сказала она. Способы снижения зависимости от российской атомной энергетики будут обсуждаться на сегодняшней встрече во Франции представителей атомной отрасли 16 государств Европы. Речь пойдет о выстраивании "ценностных европейских цепочек устойчивости и независимости" энергосектора, особенно в плане атомного топлива.В 2018 году компания "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом") и французская Electricite de France подписали контракт на переработку регенерированного урана. В прошлом году EDF закупила у России 153 тонны такого обогащенного урана, то есть на Россию приходится 15 процентов деятельности французской компании в этой области.

https://ria.ru/20230419/aes-1866306997.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, франция, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"