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Франция объяснила, почему не разорвет контракт с Россией по урану - РИА Новости, 16.05.2023
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11:03 16.05.2023 (обновлено: 12:28 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/uran-1872082626.html
Франция объяснила, почему не разорвет контракт с Россией по урану
Франция объяснила, почему не разорвет контракт с Россией по урану - РИА Новости, 16.05.2023
Франция объяснила, почему не разорвет контракт с Россией по урану
Франция не собирается отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана, поскольку это будет выгоднее для Москвы, заявила министр... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:03
2023-05-16T12:28
экономика
цены на нефть
франция
россия
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ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости. Франция не собирается отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана, поскольку это будет выгоднее для Москвы, заявила министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше в эфире телеканала BFM Business."Этот принесет слишком много выгоды России по сравнению с тем, что им сейчас приносит договор, поэтому мы не будем прислуживаться перед Россией", — сказала она. Способы снижения зависимости от российской атомной энергетики будут обсуждаться на сегодняшней встрече во Франции представителей атомной отрасли 16 государств Европы. Речь пойдет о выстраивании "ценностных европейских цепочек устойчивости и независимости" энергосектора, особенно в плане атомного топлива.В 2018 году компания "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом") и французская Electricite de France подписали контракт на переработку регенерированного урана. В прошлом году EDF закупила у России 153 тонны такого обогащенного урана, то есть на Россию приходится 15 процентов деятельности французской компании в этой области.
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экономика, цены на нефть, франция, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Цены на нефть, Франция, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Франция объяснила, почему не разорвет контракт с Россией по урану

Панье-Рюнаше: Франция не разорвет контракт с Россией по урану, чтобы не принести ей деньги

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнер с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 мая — РИА Новости. Франция не собирается отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана, поскольку это будет выгоднее для Москвы, заявила министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше в эфире телеканала BFM Business.
"Этот принесет слишком много выгоды России по сравнению с тем, что им сейчас приносит договор, поэтому мы не будем прислуживаться перед Россией", — сказала она.
Способы снижения зависимости от российской атомной энергетики будут обсуждаться на сегодняшней встрече во Франции представителей атомной отрасли 16 государств Европы. Речь пойдет о выстраивании "ценностных европейских цепочек устойчивости и независимости" энергосектора, особенно в плане атомного топлива.

Регенерированный уран получают во Франции в процессе переработки отработавшего ядерного топлива местных АЭС, а затем отправляют в Россию, где на производственных мощностях "Росатома" происходит дообогащение по урану-235. Из такого обогащенного регенерированного урана во Франции затем снова производят ядерное топливо.

В 2018 году компания "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом") и французская Electricite de France подписали контракт на переработку регенерированного урана. В прошлом году EDF закупила у России 153 тонны такого обогащенного урана, то есть на Россию приходится 15 процентов деятельности французской компании в этой области.
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