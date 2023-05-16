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В Таиланде арестовали подозреваемого в жестоком убийстве украинки - РИА Новости, 16.05.2023
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13:29 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/ukrainka-1872131420.html
В Таиланде арестовали подозреваемого в жестоком убийстве украинки
В Таиланде арестовали подозреваемого в жестоком убийстве украинки - РИА Новости, 16.05.2023
В Таиланде арестовали подозреваемого в жестоком убийстве украинки
Уроженец Польши Лагода Филиппов был арестован в Таиланде по подозрению в жестоком убийстве своей девушки, украинки Алены Савченко, о преступлении в полицию... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:29
2023-05-16T13:29
в мире
таиланд
польша
бангкок
украина
убийство
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Уроженец Польши Лагода Филиппов был арестован в Таиланде по подозрению в жестоком убийстве своей девушки, украинки Алены Савченко, о преступлении в полицию заявил таксист, которого попросили помочь избавиться от тела, сообщает тайская газета Nation. По ее данным, в понедельник таксист из Бангкока позвонил в полицейский участок Ват Пхраякай, чтобы предупредить о возможном преступлении. Он утверждал, что Филиппов, используя приложение онлайн-переводчика, попросил водителя такси "помочь избавиться от тела". Полиция, прибывшая на место жительства Филиппова и Савченко, обнаружила на кровати тело девушки, завернутое в белое одеяло. На груди погибшей были ножевые ранения, левая рука отпилена, шея почти перерезана. Рядом была найдена ручная пила. Предварительные проверки показали, что украинка мертва более суток. Полиция заявила, что вещи и багаж жертвы разграблены. "Филиппова арестовали вечером в понедельник в Араньяпратхете, городе на границе с Камбоджей в тайской провинции Сакео. Поляка доставили в Бангкок в полицейский участок Ват Пхраякай рано утром во вторник. Подозреваемый выглядел спокойным и вздремнул в камере задержания. Затем он позавтракал и выпил кофе без каких-либо явных признаков стресса. Позже он попросил полицию сообщить в посольство Польши, чтобы ему прислали помощь", - сообщило издание.
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в мире, таиланд, польша, бангкок, украина, убийство
В мире, Таиланд, Польша, Бангкок, Украина, Убийство
В Таиланде арестовали подозреваемого в жестоком убийстве украинки

В Таиланде арестовали поляка Филиппова по подозрению в жестоком убийстве украинки Савченко

© Fotolia / tiveryluckyПолиция Таиланда
Полиция Таиланда - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Fotolia / tiverylucky
Полиция Таиланда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Уроженец Польши Лагода Филиппов был арестован в Таиланде по подозрению в жестоком убийстве своей девушки, украинки Алены Савченко, о преступлении в полицию заявил таксист, которого попросили помочь избавиться от тела, сообщает тайская газета Nation.
По ее данным, в понедельник таксист из Бангкока позвонил в полицейский участок Ват Пхраякай, чтобы предупредить о возможном преступлении. Он утверждал, что Филиппов, используя приложение онлайн-переводчика, попросил водителя такси "помочь избавиться от тела". Полиция, прибывшая на место жительства Филиппова и Савченко, обнаружила на кровати тело девушки, завернутое в белое одеяло. На груди погибшей были ножевые ранения, левая рука отпилена, шея почти перерезана. Рядом была найдена ручная пила. Предварительные проверки показали, что украинка мертва более суток. Полиция заявила, что вещи и багаж жертвы разграблены.
"Филиппова арестовали вечером в понедельник в Араньяпратхете, городе на границе с Камбоджей в тайской провинции Сакео. Поляка доставили в Бангкок в полицейский участок Ват Пхраякай рано утром во вторник. Подозреваемый выглядел спокойным и вздремнул в камере задержания. Затем он позавтракал и выпил кофе без каких-либо явных признаков стресса. Позже он попросил полицию сообщить в посольство Польши, чтобы ему прислали помощь", - сообщило издание.
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В миреТаиландПольшаБангкокУкраинаУбийство
 
 
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