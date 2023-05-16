https://ria.ru/20230516/ukraina-1872272259.html
ООН предсказала стагнацию экономике Украины в 2023 году
ООН предсказала стагнацию экономике Украины в 2023 году - РИА Новости, 16.05.2023
ООН предсказала стагнацию экономике Украины в 2023 году
Экономика Украины из-за конфликта сократилась на 29,1% в 2022 году, в 2023 году, вероятно, ее ждет стагнация, говорится в докладе ООН "Мировая экономическая... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T22:36
2023-05-16T22:36
2023-05-16T22:41
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ООН, 16 мая – РИА Новости. Экономика Украины из-за конфликта сократилась на 29,1% в 2022 году, в 2023 году, вероятно, ее ждет стагнация, говорится в докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы". "Экономика Украины потеряла значительную часть своих промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры из-за войны и сократилась на 29,1% в 2022 году", - сказано в тексте. "Несмотря на внешнюю финансовую помощь, включая кредит МВФ и бюджетную поддержку со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов, в 2023 году в экономике, вероятно, произойдет стагнация", - отмечается в нем. Долгосрочные перспективы для Украины будут зависеть от продолжительности и интенсивности конфликта, а также от ее способности финансировать реконструкцию. При этом сумма расходов на реконструкцию составит 411 миллиардов долларов США по состоянию на данный момент.
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872164718.html
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украина, оон, мвф, сша, евросоюз, экономика, в мире
Украина, ООН, МВФ, США, Евросоюз, Экономика, В мире
ООН предсказала стагнацию экономике Украины в 2023 году
ООН: экономика Украины сократилась на 29,1 процента, в 2023 году ее ждет стагнация