https://ria.ru/20230516/ukraina-1872272259.html

ООН предсказала стагнацию экономике Украины в 2023 году

ООН предсказала стагнацию экономике Украины в 2023 году - РИА Новости, 16.05.2023

ООН предсказала стагнацию экономике Украины в 2023 году

Экономика Украины из-за конфликта сократилась на 29,1% в 2022 году, в 2023 году, вероятно, ее ждет стагнация, говорится в докладе ООН "Мировая экономическая... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T22:36

2023-05-16T22:36

2023-05-16T22:41

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ООН, 16 мая – РИА Новости. Экономика Украины из-за конфликта сократилась на 29,1% в 2022 году, в 2023 году, вероятно, ее ждет стагнация, говорится в докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы". "Экономика Украины потеряла значительную часть своих промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры из-за войны и сократилась на 29,1% в 2022 году", - сказано в тексте. "Несмотря на внешнюю финансовую помощь, включая кредит МВФ и бюджетную поддержку со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов, в 2023 году в экономике, вероятно, произойдет стагнация", - отмечается в нем. Долгосрочные перспективы для Украины будут зависеть от продолжительности и интенсивности конфликта, а также от ее способности финансировать реконструкцию. При этом сумма расходов на реконструкцию составит 411 миллиардов долларов США по состоянию на данный момент.

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872164718.html

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украина, оон, мвф, сша, евросоюз, экономика, в мире