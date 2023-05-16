Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского
Замглавы офиса Зеленского Жовква: Украине не хватает оружия для начала контрнаступления
© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украине не хватает оружия для начала контрнаступления.
"К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление", - отметил он в интервью телеканалу Sky News.
Жовква добавил, что Зеленский отправился в европейское турне с основной целью запросить дополнительные пакеты военной помощи.
По словам замглавы офиса Зеленского, Киев хочет, чтобы контрнаступление прошло как можно более успешно. "Успехом было бы освобождение всех захваченных территорий Украины", - подчеркнул он.
Ранее Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.