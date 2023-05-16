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Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:37 16.05.2023 (обновлено: 21:38 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872265484.html
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 16.05.2023
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского
Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украине не хватает оружия для начала контрнаступления. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:37
2023-05-16T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украине не хватает оружия для начала контрнаступления. "К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление", - отметил он в интервью телеканалу Sky News. Жовква добавил, что Зеленский отправился в европейское турне с основной целью запросить дополнительные пакеты военной помощи. По словам замглавы офиса Зеленского, Киев хочет, чтобы контрнаступление прошло как можно более успешно. "Успехом было бы освобождение всех захваченных территорий Украины", - подчеркнул он. Ранее Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. МИД РФ ранее заявлял, что западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872264405.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского

Замглавы офиса Зеленского Жовква: Украине не хватает оружия для начала контрнаступления

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украине не хватает оружия для начала контрнаступления.
"К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление", - отметил он в интервью телеканалу Sky News.
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Жовква добавил, что Зеленский отправился в европейское турне с основной целью запросить дополнительные пакеты военной помощи.
По словам замглавы офиса Зеленского, Киев хочет, чтобы контрнаступление прошло как можно более успешно. "Успехом было бы освобождение всех захваченных территорий Украины", - подчеркнул он.
Ранее Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Украина может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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