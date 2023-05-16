https://ria.ru/20230516/ukraina-1872246464.html

Украина связывалась с Лукашенко через депутата Рады, заявил глава разведки

Украина связывалась с Лукашенко через депутата Рады, заявил глава разведки - РИА Новости, 16.05.2023

Украина связывалась с Лукашенко через депутата Рады, заявил глава разведки

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов утверждает, что Киев поддерживал связь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко через депутата Верховной... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:28

2023-05-16T19:28

2023-05-16T20:59

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владимир зеленский

верховная рада украины

разные люди

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов утверждает, что Киев поддерживал связь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко через депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко. "Мы привлекали все наши возможные пути коммуникаций, все возможности, даже привлекали, скажем так, народного депутата одного... Все понимают, что это Евгений Шевченко", - заявил он в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Разные люди". Как утверждает Буданов, Киев использует связи Шевченко и возможности коммуникации. По словам главы украинской военной разведки, это было сделано для того, чтобы Минск не стал принимать участия в российской специальной военной операции на Украине. В марте прошлого года Лукашенко рассказывал о роли депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко в том, чтобы состоялся его телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По его словам, Шевченко настойчиво просил его поговорить с Зеленским, "торпедировал" обращениями всех помощников и службу безопасности Лукашенко, а затем даже позвонил младшему сыну белорусского президента Николаю. Двадцать седьмого февраля состоялся телефонный разговор Лукашенко и Зеленского, после которого белорусский президент созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Вскоре после этого состоялся первый раунд украинско-российских переговоров на территории Белоруссии. Лукашенко ранее заявлял, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются втянуть в конфликт. Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщал, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230516/ssha-1872226434.html

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872220903.html

https://ria.ru/20230515/lukashenko-1871720108.html

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в мире, украина, белоруссия, киев, александр лукашенко, владимир зеленский, верховная рада украины, разные люди