https://ria.ru/20230516/ukraina-1872220903.html

Глава ГУР Украины заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян

Глава ГУР Украины заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян - РИА Новости, 16.05.2023

Глава ГУР Украины заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян

Киевские власти причастны к убийствам известных россиян, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:46

2023-05-16T17:46

2023-05-16T19:19

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Киевские власти причастны к убийствам известных россиян, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в опубликованном на Youtube интервью журналисту Валерию Савчуку."Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей", — сказал он, отвечая на вопрос, смогут ли ВСУ совершить покушение на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, журналиста ВГТРК Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина.При этом Буданов отказался называть имена конкретных людей.В начале мая глава ГУР также заявил, что Киев "убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". В Кремле назвали эти слова чудовищными. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевский режим не просто спонсирует убийства, но и является их организатором, вдохновителем и исполнителем. По его словам, такие высказывания лишний раз подтверждают правоту Владимира Путина в решении начать спецоперацию.Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пристыдил западные страны за безразличие к призывам Украины убивать россиян. Он подчеркнул, что к числу совершенных ВСУ преступлений относятся: теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на писателя Захара Прилепина.

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871291368.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, министерство обороны украины, украина, владимир соловьев (телеведущий), александр дугин, дмитрий песков, вооруженные силы украины