Глава ГУР Украины заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Киевские власти причастны к убийствам известных россиян, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в опубликованном на Youtube интервью журналисту Валерию Савчуку.
"Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей", — сказал он, отвечая на вопрос, смогут ли ВСУ совершить покушение на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, журналиста ВГТРК Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина.
В апреле украинский телеканал "2+2" показал фильм с призывом к "внесудебному наказанию" российских военных и властей, в котором прозвучали и угрозы в адрес известных российских журналистов, в том числе гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Симоньян, Соловьева и ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольги Скабеевой. Они были объектами запланированного киевским режимом покушения, предотвращенного в прошлом году ФСБ.
При этом Буданов отказался называть имена конкретных людей.
В начале мая глава ГУР также заявил, что Киев "убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". В Кремле назвали эти слова чудовищными. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевский режим не просто спонсирует убийства, но и является их организатором, вдохновителем и исполнителем. По его словам, такие высказывания лишний раз подтверждают правоту Владимира Путина в решении начать спецоперацию.
Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пристыдил западные страны за безразличие к призывам Украины убивать россиян. Он подчеркнул, что к числу совершенных ВСУ преступлений относятся: теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на писателя Захара Прилепина.