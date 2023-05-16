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Глава ГУР Украины заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян - РИА Новости, 16.05.2023
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17:46 16.05.2023 (обновлено: 19:19 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872220903.html
Глава ГУР Украины заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян
Глава ГУР Украины заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян - РИА Новости, 16.05.2023
Глава ГУР Украины заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян
Киевские власти причастны к убийствам известных россиян, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:46
2023-05-16T19:19
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Киевские власти причастны к убийствам известных россиян, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в опубликованном на Youtube интервью журналисту Валерию Савчуку."Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей", — сказал он, отвечая на вопрос, смогут ли ВСУ совершить покушение на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, журналиста ВГТРК Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина.При этом Буданов отказался называть имена конкретных людей.В начале мая глава ГУР также заявил, что Киев "убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". В Кремле назвали эти слова чудовищными. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевский режим не просто спонсирует убийства, но и является их организатором, вдохновителем и исполнителем. По его словам, такие высказывания лишний раз подтверждают правоту Владимира Путина в решении начать спецоперацию.Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пристыдил западные страны за безразличие к призывам Украины убивать россиян. Он подчеркнул, что к числу совершенных ВСУ преступлений относятся: теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на писателя Захара Прилепина.
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871291368.html
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в мире, россия, министерство обороны украины, украина, владимир соловьев (телеведущий), александр дугин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Министерство обороны Украины, Украина, Владимир Соловьев (телеведущий), Александр Дугин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Глава ГУР Украины заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Киевские власти причастны к убийствам известных россиян, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в опубликованном на Youtube интервью журналисту Валерию Савчуку.
"Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей", — сказал он, отвечая на вопрос, смогут ли ВСУ совершить покушение на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, журналиста ВГТРК Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина.

В апреле украинский телеканал "2+2" показал фильм с призывом к "внесудебному наказанию" российских военных и властей, в котором прозвучали и угрозы в адрес известных российских журналистов, в том числе гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Симоньян, Соловьева и ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольги Скабеевой. Они были объектами запланированного киевским режимом покушения, предотвращенного в прошлом году ФСБ.

При этом Буданов отказался называть имена конкретных людей.
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В начале мая глава ГУР также заявил, что Киев "убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". В Кремле назвали эти слова чудовищными. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевский режим не просто спонсирует убийства, но и является их организатором, вдохновителем и исполнителем. По его словам, такие высказывания лишний раз подтверждают правоту Владимира Путина в решении начать спецоперацию.
Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пристыдил западные страны за безразличие к призывам Украины убивать россиян. Он подчеркнул, что к числу совершенных ВСУ преступлений относятся: теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на писателя Захара Прилепина.
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В миреРоссияМинистерство обороны УкраиныУкраинаВладимир Соловьев (телеведущий)Александр ДугинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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