https://ria.ru/20230516/ukraina-1872183049.html

СМИ: Верховный суд Украины проголосует за отставку своего председателя

СМИ: Верховный суд Украины проголосует за отставку своего председателя - РИА Новости, 16.05.2023

СМИ: Верховный суд Украины проголосует за отставку своего председателя

Судьи Верховного суда Украины проголосуют за снятие с должности председателя суда Всеволода Князева, подозреваемого в коррупции, пишет издание "Украинская... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:56

2023-05-16T15:56

2023-05-16T15:56

в мире

украина

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

верховный суд украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/95/1499639513_0:278:3999:2527_1920x0_80_0_0_ba5219839ad8b1a5d6cfdf3f39825ae1.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Судьи Верховного суда Украины проголосуют за снятие с должности председателя суда Всеволода Князева, подозреваемого в коррупции, пишет издание "Украинская правда". Ранее в среду телеканал "Общественное" сообщил, что национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подтвердили задержание председателя Верховного суда Всеволода Князева. "Судьи собрали подписи относительно выражения недоверия, само голосование состоится в скором времени… Судьи образовали оргкомитет, который подготовит проект решения о недоверии Князеву. Дальше за него будет голосовать уже весь пленум. Если он поддержит недоверие к председателю, то Князев потеряет должность председателя, но не судьи", - пишет "Украинская правда". В заявлении в Telegram-канале Верховного суда отмечается, что судьи сотрудничают со следствием. "Судьи Верховного суда вынуждены констатировать, что коррупционные деяния в судах любых звеньев, а тем более в ВС, наносят непоправимый ущерб репутации и доверию, уничтожают авторитет правосудия. Верховный суд действует и будет действовать по принципу самоочистки, принимая все необходимые меры", - говорится в заявлении. Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало председателя Верховного суда Всеволода Князева за взятку почти в 3 миллиона долларов.

https://ria.ru/20230215/mikhaylenko-1852056092.html

https://ria.ru/20220614/sud-1795242432.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховный суд украины