https://ria.ru/20230516/ukraina-1872183049.html
СМИ: Верховный суд Украины проголосует за отставку своего председателя
СМИ: Верховный суд Украины проголосует за отставку своего председателя - РИА Новости, 16.05.2023
СМИ: Верховный суд Украины проголосует за отставку своего председателя
Судьи Верховного суда Украины проголосуют за снятие с должности председателя суда Всеволода Князева, подозреваемого в коррупции, пишет издание "Украинская... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:56
2023-05-16T15:56
2023-05-16T15:56
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховный суд украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Судьи Верховного суда Украины проголосуют за снятие с должности председателя суда Всеволода Князева, подозреваемого в коррупции, пишет издание "Украинская правда". Ранее в среду телеканал "Общественное" сообщил, что национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подтвердили задержание председателя Верховного суда Всеволода Князева. "Судьи собрали подписи относительно выражения недоверия, само голосование состоится в скором времени… Судьи образовали оргкомитет, который подготовит проект решения о недоверии Князеву. Дальше за него будет голосовать уже весь пленум. Если он поддержит недоверие к председателю, то Князев потеряет должность председателя, но не судьи", - пишет "Украинская правда". В заявлении в Telegram-канале Верховного суда отмечается, что судьи сотрудничают со следствием. "Судьи Верховного суда вынуждены констатировать, что коррупционные деяния в судах любых звеньев, а тем более в ВС, наносят непоправимый ущерб репутации и доверию, уничтожают авторитет правосудия. Верховный суд действует и будет действовать по принципу самоочистки, принимая все необходимые меры", - говорится в заявлении. Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало председателя Верховного суда Всеволода Князева за взятку почти в 3 миллиона долларов.
https://ria.ru/20230215/mikhaylenko-1852056092.html
https://ria.ru/20220614/sud-1795242432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховный суд украины
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховный суд Украины
СМИ: Верховный суд Украины проголосует за отставку своего председателя
"Украинская правда": Верховный суд Украины проголосует за отставку председателя Князева
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Судьи Верховного суда Украины проголосуют за снятие с должности председателя суда Всеволода Князева, подозреваемого в коррупции, пишет издание "Украинская правда
".
Ранее в среду телеканал "Общественное" сообщил, что национальное антикоррупционное бюро (НАБУ
) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подтвердили задержание председателя Верховного суда Всеволода Князева.
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"Судьи собрали подписи относительно выражения недоверия, само голосование состоится в скором времени… Судьи образовали оргкомитет, который подготовит проект решения о недоверии Князеву. Дальше за него будет голосовать уже весь пленум. Если он поддержит недоверие к председателю, то Князев потеряет должность председателя, но не судьи", - пишет "Украинская правда".
В заявлении в Telegram-канале Верховного суда отмечается, что судьи сотрудничают со следствием. "Судьи Верховного суда вынуждены констатировать, что коррупционные деяния в судах любых звеньев, а тем более в ВС, наносят непоправимый ущерб репутации и доверию, уничтожают авторитет правосудия. Верховный суд действует и будет действовать по принципу самоочистки, принимая все необходимые меры", - говорится в заявлении.
Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало председателя Верховного суда Всеволода Князева за взятку почти в 3 миллиона долларов.
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