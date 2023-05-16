https://ria.ru/20230516/ukraina-1872166564.html
В Черновицкой области запретили деятельность церквей, связанных с Россией
В Черновицкой области запретили деятельность церквей, связанных с Россией - РИА Новости, 16.05.2023
В Черновицкой области запретили деятельность церквей, связанных с Россией
Черновицкий областной совет на западе Украины запретил деятельность религиозных организаций, которые имеют "доказанную церковно-каноническую связь" с Россией,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:10
2023-05-16T15:10
2023-05-16T15:10
религия
ситуация вокруг упц
россия
украина
черновицкая область
украинская православная церковь
православие
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Черновицкий областной совет на западе Украины запретил деятельность религиозных организаций, которые имеют "доказанную церковно-каноническую связь" с Россией, сообщили во вторник в облсовете. Отмечается, что за это решение во вторник проголосовали 40 депутатов областного совета. Также сообщается, что Черновицкой областной военной администрации рекомендуется проверить законность использования сооружений и имущества, являющихся государственной собственностью, религиозными организациями, имеющими доказанную церковно-каноническую связь с Россией. В сообщении прямо не упоминаются церкви, деятельность которых запрещается в соответствии с названным решением. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг упц, россия, украина, черновицкая область, украинская православная церковь, православие
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Россия, Украина, Черновицкая область, Украинская православная церковь, Православие
В Черновицкой области запретили деятельность церквей, связанных с Россией
Депутаты Черновицкого облсовета запретили деятельность церквей, связанных с Россией
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Черновицкий областной совет на западе Украины запретил деятельность религиозных организаций, которые имеют "доказанную церковно-каноническую связь" с Россией, сообщили во вторник в облсовете.
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"Депутаты Черновицкого областного совета считают деятельность религиозных организаций (объединений), которые имеют доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором (Россией)", - говорится в сообщении облсовета в соцсети Facebook*.
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Отмечается, что за это решение во вторник проголосовали 40 депутатов областного совета. Также сообщается, что Черновицкой областной военной администрации рекомендуется проверить законность использования сооружений и имущества, являющихся государственной собственностью, религиозными организациями, имеющими доказанную церковно-каноническую связь с Россией.
В сообщении прямо не упоминаются церкви, деятельность которых запрещается в соответствии с названным решением.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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