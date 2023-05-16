https://ria.ru/20230516/ukraina-1872166564.html

В Черновицкой области запретили деятельность церквей, связанных с Россией

В Черновицкой области запретили деятельность церквей, связанных с Россией - РИА Новости, 16.05.2023

В Черновицкой области запретили деятельность церквей, связанных с Россией

Черновицкий областной совет на западе Украины запретил деятельность религиозных организаций, которые имеют "доказанную церковно-каноническую связь" с Россией,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:10

2023-05-16T15:10

2023-05-16T15:10

религия

ситуация вокруг упц

россия

украина

черновицкая область

украинская православная церковь

православие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847088237_0:274:2734:1812_1920x0_80_0_0_22b374f6df399a158a44b4709f122f41.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Черновицкий областной совет на западе Украины запретил деятельность религиозных организаций, которые имеют "доказанную церковно-каноническую связь" с Россией, сообщили во вторник в облсовете. Отмечается, что за это решение во вторник проголосовали 40 депутатов областного совета. Также сообщается, что Черновицкой областной военной администрации рекомендуется проверить законность использования сооружений и имущества, являющихся государственной собственностью, религиозными организациями, имеющими доказанную церковно-каноническую связь с Россией. В сообщении прямо не упоминаются церкви, деятельность которых запрещается в соответствии с названным решением. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html

https://ria.ru/20230515/mitropolit-1871886204.html

россия

украина

черновицкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ситуация вокруг упц, россия, украина, черновицкая область, украинская православная церковь, православие