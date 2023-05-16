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Минэнерго Украины заявило о критически малом запасе топлива - РИА Новости, 16.05.2023
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15:03 16.05.2023 (обновлено: 15:56 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872164718.html
Минэнерго Украины заявило о критически малом запасе топлива
Минэнерго Украины заявило о критически малом запасе топлива - РИА Новости, 16.05.2023
Минэнерго Украины заявило о критически малом запасе топлива
У Украины осталось критически мало собственных запасов топлива, заявил заместитель министра энергетики страны Николай Колесник. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:03
2023-05-16T15:56
экономика
украина
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У Украины осталось критически мало собственных запасов топлива, заявил заместитель министра энергетики страны Николай Колесник. По словам Колесника, создание запасов нефтепродуктов — важный элемент энергетической независимости Украины.Для этого необходимо сформировать минимальные запасы в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления в случае возникновения непредсказуемых ситуаций.В конце марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что международные энергогиганты, "получившие невероятную прибыль" из-за конфликта, должны направить часть этих доходов на восстановление энергетического сектора страны. Он также призвал Запад "закрыть лазейки" в санкциях в отношении продажи российских энергоносителей.
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экономика, украина
Экономика, Украина
Минэнерго Украины заявило о критически малом запасе топлива

Замминистра энергетики Украины Колесник: запасов топлива хватит не более чем на 30 дней

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У Украины осталось критически мало собственных запасов топлива, заявил заместитель министра энергетики страны Николай Колесник.
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"Сегодня в случае прекращения поставок нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять на протяжении не более чем 10-30 дней за счет собственной добычи и имеющихся запасов. Этого критически мало", — приводятся слова замминистра на странице ведомства в соцсетях.
По словам Колесника, создание запасов нефтепродуктов — важный элемент энергетической независимости Украины.
Для этого необходимо сформировать минимальные запасы в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления в случае возникновения непредсказуемых ситуаций.
В конце марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что международные энергогиганты, "получившие невероятную прибыль" из-за конфликта, должны направить часть этих доходов на восстановление энергетического сектора страны. Он также призвал Запад "закрыть лазейки" в санкциях в отношении продажи российских энергоносителей.
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