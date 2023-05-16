https://ria.ru/20230516/ukraina-1872164718.html

Минэнерго Украины заявило о критически малом запасе топлива

Минэнерго Украины заявило о критически малом запасе топлива - РИА Новости, 16.05.2023

Минэнерго Украины заявило о критически малом запасе топлива

У Украины осталось критически мало собственных запасов топлива, заявил заместитель министра энергетики страны Николай Колесник. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:03

2023-05-16T15:03

2023-05-16T15:56

экономика

украина

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. У Украины осталось критически мало собственных запасов топлива, заявил заместитель министра энергетики страны Николай Колесник. По словам Колесника, создание запасов нефтепродуктов — важный элемент энергетической независимости Украины.Для этого необходимо сформировать минимальные запасы в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления в случае возникновения непредсказуемых ситуаций.В конце марта министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что международные энергогиганты, "получившие невероятную прибыль" из-за конфликта, должны направить часть этих доходов на восстановление энергетического сектора страны. Он также призвал Запад "закрыть лазейки" в санкциях в отношении продажи российских энергоносителей.

https://ria.ru/20230516/povrezhdeniya-1872111160.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, украина