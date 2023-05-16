https://ria.ru/20230516/ukraina-1872145646.html

Запад проиграл. В США раскрыли правду об украинском контрнаступлении

Запад проиграл. В США раскрыли правду об украинском контрнаступлении - РИА Новости, 16.05.2023

Запад проиграл. В США раскрыли правду об украинском контрнаступлении

Запад уповает на украинское контрнаступление, но его результат вряд ли оправдает надежды, зато даст преимущество России, пишут Майкл Кофман и Роб Ли в статье... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:59

2023-05-16T13:59

2023-05-16T14:24

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россия

вооруженные силы украины

москва

специальная военная операция на украине

майкл кофман

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Запад уповает на украинское контрнаступление, но его результат вряд ли оправдает надежды, зато даст преимущество России, пишут Майкл Кофман и Роб Ли в статье для издания Foreign Affairs. "Путин может предположить, что это наступление представляет собой высшую точку западной помощи Украине и что со временем Россия будет способна истощить ВСУ <...>. Москва уверена, что предстоящая атака Киева будет разовой акцией. Россия может считать, что время еще на ее стороне", — говорится в публикации. Авторы статьи отмечают, что чиновники в разных странах, полагающие, что очередной пакет военной помощи киевским властям изменит ход игры, постоянно испытывают разочарования. "Западу пора начать активнее планировать будущее Украины, не зацикливаясь на одном лишь контрнаступлении. История показывает, что конфликты бывает очень трудно завершить", — резюмировалось в материале.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872085758.html

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