https://ria.ru/20230516/ukraina-1872085758.html

"Подмигнул Путину". В США заметили деталь на встрече Макрона и Зеленского

"Подмигнул Путину". В США заметили деталь на встрече Макрона и Зеленского - РИА Новости, 16.05.2023

"Подмигнул Путину". В США заметили деталь на встрече Макрона и Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон схитрил, когда пообещал новые поставки оружия Украине, пишет Энтони Грант в статье для издания The New York Sun. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:14

2023-05-16T11:14

2023-05-16T11:33

эммануэль макрон

владимир зеленский

франция

украина

россия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон схитрил, когда пообещал новые поставки оружия Украине, пишет Энтони Грант в статье для издания The New York Sun. "Макрон "подмигнул Кремлю", пообещав ограниченную помощь Киеву", — говорится в публикации. В статье отмечается, что президент Пятой республики вынашивает хитрый план, согласно которому его страна должна оказывать поддержку Украине, но в гораздо меньших объемах, чем США и Британия. По мнению автора, Парижу следует сохранять отношения с Москвой и сейчас, и в будущем, поскольку французская атомная энергетика зависит от России. При этом, отмечает Грант, это не единственная причина. "Крупнейшие французские корпорации были одними из последних западных компаний, которые начали уходить из России после начала конфликта на Украине, и не секрет, что многие не хотели бы, чтобы это внезапное прощание длилось вечно", — пишет он. В заключение автор приходит к выводу, что российский лидер Владимир Путин, вероятно, положительно отнесется к такому маневру Франции.

https://ria.ru/20230516/zelenskiy-1872053749.html

https://ria.ru/20230516/kadyrov-1872062387.html

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эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, украина, россия