https://ria.ru/20230516/ukraina-1872081617.html
На Украине предъявили обвинение олигарху Фуксу
На Украине предъявили обвинение олигарху Фуксу - РИА Новости, 16.05.2023
На Украине предъявили обвинение олигарху Фуксу
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение олигарху Павлу Фуксу в масштабных финансовых махинациях, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:00
2023-05-16T11:00
2023-05-16T12:19
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение олигарху Павлу Фуксу в масштабных финансовых махинациях, сообщает ведомство в Telegram-канале. По данным следствия, он с 2018 года незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 миллиардов гривен (2,7 миллиарда долларов). Как свидетельствуют материалы расследования, "холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках. Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность", - подчеркнули в СБУ. Как сообщает ведомство, активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства. Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных "заказчиков" через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур. В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга предъявили обвинения по статье "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА. Комплексные мероприятия по разоблачению преступления проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора.
https://ria.ru/20230515/firtash-1871823757.html
https://ria.ru/20230504/sbu-1869601672.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, служба безопасности украины, в мире
Украина, Служба безопасности Украины, В мире
На Украине предъявили обвинение олигарху Фуксу
СБ Украины предъявила обвинение олигарху Павлу Фуксу в масштабных финансовых махинациях
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости.
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение олигарху Павлу Фуксу в масштабных финансовых махинациях, сообщает ведомство в Telegram-канале
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"Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями государства и систематическом уклонении от уплаты налогов", - говорится в сообщении СБУ.
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По данным следствия, он с 2018 года незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 миллиардов гривен (2,7 миллиарда долларов). Как свидетельствуют материалы расследования, "холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках. Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность", - подчеркнули в СБУ.
Как сообщает ведомство, активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства. Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных "заказчиков" через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур. В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга предъявили обвинения по статье "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".
В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА. Комплексные мероприятия по разоблачению преступления проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве офиса генерального прокурора.
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