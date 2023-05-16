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На юго-востоке Франции объявили тревогу из-за выпущенных на свободу удавов
На юго-востоке Франции объявили тревогу из-за выпущенных на свободу удавов - РИА Новости, 16.05.2023
На юго-востоке Франции объявили тревогу из-за выпущенных на свободу удавов
Тревога объявлена в коммуне Греаск на юго-востоке Франции из-за змей, которых неизвестные выпустили на свободу рядом со школой и стадионом. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:13
2023-05-16T20:13
2023-05-16T20:13
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тревога объявлена в коммуне Греаск на юго-востоке Франции из-за змей, которых неизвестные выпустили на свободу рядом со школой и стадионом. "Сообщаем вам, что возле стадиона и начальной школы Греаска некто выпустил на свободу змей. Мы призываем население быть бдительными и не подходить к рептилиям, если вы их увидите. Ведется расследование, чтобы обезвредить змей и найти их владельца", - говорится в заявлении мэрии Греаска (регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег), распространенном в социальных сетях. Змей ищут до сих пор, хотя, по информации радио France Bleu, их фотографии появились еще в субботу. Как сообщается, речь идет о "двух или трех удавах", которых видели обвившимися вокруг деревьев. "Это не шутка. Это звери два метра длиной", - заявил мэр коммуны Мишель Руис, слова которого цитирует радио. По поводу инцидента открыто следствие. Предполагается, что змей выпустил один из жителей Греаска, который должен был переезжать, но не мог забрать с собой экзотических животных. Радио напоминает, что удавы не ядовиты и при нападении на свою жертву обвивают ее, чтобы задушить.
https://ria.ru/20230328/zmeya-1861341993.html
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в мире, франция
На юго-востоке Франции объявили тревогу из-за выпущенных на свободу удавов
Власти коммуны во французском Провансе объявили тревогу из-за выпущенных на свободу удавов
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Тревога объявлена в коммуне Греаск на юго-востоке Франции из-за змей, которых неизвестные выпустили на свободу рядом со школой и стадионом.
"Сообщаем вам, что возле стадиона и начальной школы Греаска некто выпустил на свободу змей. Мы призываем население быть бдительными и не подходить к рептилиям, если вы их увидите. Ведется расследование, чтобы обезвредить змей и найти их владельца", - говорится в заявлении мэрии Греаска (регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег), распространенном в социальных сетях.
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Змей ищут до сих пор, хотя, по информации радио France Bleu, их фотографии появились еще в субботу. Как сообщается, речь идет о "двух или трех удавах", которых видели обвившимися вокруг деревьев.
"Это не шутка. Это звери два метра длиной", - заявил мэр коммуны Мишель Руис, слова которого цитирует радио.
По поводу инцидента открыто следствие. Предполагается, что змей выпустил один из жителей Греаска, который должен был переезжать, но не мог забрать с собой экзотических животных.
Радио напоминает, что удавы не ядовиты и при нападении на свою жертву обвивают ее, чтобы задушить.
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