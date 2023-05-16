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Украинские войска нанесли ночью серию ударов по городам Херсонской области - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:49 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/udary-1872095845.html
Украинские войска нанесли ночью серию ударов по городам Херсонской области
Украинские войска нанесли ночью серию ударов по городам Херсонской области - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские войска нанесли ночью серию ударов по городам Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:49
2023-05-16T11:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 мая - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, выпустив по ним более 30 снарядов, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона. По его словам, накануне днем украинские войска обстреляли города Алёшки, Голая Пристань, сёла Солонцы, Песчановка, Кардашинка выпустив по ним 44 снаряда. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток до 100 снарядов.
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872060625.html
херсонская область
новая каховка
каховка
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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Каховка
Украинские войска нанесли ночью серию ударов по городам Херсонской области

Экстренные службы: ВСУ нанесли ночью артиллерийские удары по городам Херсонской области

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 мая - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, выпустив по ним более 30 снарядов, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона.
«
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Великая Лепетиха, Каиры выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, накануне днем украинские войска обстреляли города Алёшки, Голая Пристань, сёла Солонцы, Песчановка, Кардашинка выпустив по ним 44 снаряда.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток до 100 снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныКаховка
 
 
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