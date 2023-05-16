https://ria.ru/20230516/udary-1872095845.html

Украинские войска нанесли ночью серию ударов по городам Херсонской области

Украинские войска нанесли ночью серию ударов по городам Херсонской области - РИА Новости, 16.05.2023

Украинские войска нанесли ночью серию ударов по городам Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:49

2023-05-16T11:49

2023-05-16T11:49

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

каховка

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 мая - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам и селам Херсонской области, расположенным на левом берегу Днепра, выпустив по ним более 30 снарядов, сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона. По его словам, накануне днем украинские войска обстреляли города Алёшки, Голая Пристань, сёла Солонцы, Песчановка, Кардашинка выпустив по ним 44 снаряда. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток до 100 снарядов.

https://ria.ru/20230516/obstrel-1872060625.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, каховка