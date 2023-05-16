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В МИД прокомментировали удары по Луганску ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 16.05.2023 (обновлено: 11:21 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/udary-1872079204.html
В МИД прокомментировали удары по Луганску ракетами Storm Shadow
В МИД прокомментировали удары по Луганску ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 16.05.2023
В МИД прокомментировали удары по Луганску ракетами Storm Shadow
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя удары по Луганску... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:56
2023-05-16T11:21
специальная военная операция на украине
луганск
константин гаврилов
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя удары по Луганску ракетами Storm Shаdow, заявил в эфире "Россия 24", что иначе, как эскалацией конфликта, это не назовешь.Более того, добавил он, "это запускается с самолетов". "Вот, почему, как мне кажется, так активно украинцы, западники продвигают идею создать истребительную коалицию по поставкам, хотя бы примитивных старых образцов Ф-16, которые приспособлены для запуска именно таких ракет, дальнобойных", - сказал он.По его словам, это вопрос российская сторона поднимет в Вене в среду.
https://ria.ru/20230515/udar-1871948320.html
https://ria.ru/20230513/postavki-1871549167.html
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луганск, константин гаврилов, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Константин Гаврилов, Россия
В МИД прокомментировали удары по Луганску ракетами Storm Shadow

Дипломат Гаврилов назвал эскалацией конфликта удары по Луганску ракетами Storm Shadow

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя удары по Луганску ракетами Storm Shаdow, заявил в эфире "Россия 24", что иначе, как эскалацией конфликта, это не назовешь.
«
"Знаете, ведь они ведут сейчас огонь не по объектам военным, они ведут, в том числе по гражданским объектам, есть там военные объекты и так далее, но, это поражение ракетами дальнобойными, которые поставили, это иначе, как эскалацией конфликта, не назовешь", - сказал он.
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Более того, добавил он, "это запускается с самолетов". "Вот, почему, как мне кажется, так активно украинцы, западники продвигают идею создать истребительную коалицию по поставкам, хотя бы примитивных старых образцов Ф-16, которые приспособлены для запуска именно таких ракет, дальнобойных", - сказал он.
«
"Я подчеркиваю, все это в контексте необходимо рассматривать, Запад понимает, что не может выдержать гонки вооружений, то есть российская сторона совершенно очевидно превосходит. Они пытаются эскалировать конфликт, но я абсолютно убежден, что наше руководство к такому развитию событий, вооруженные силы готовы", - сказал Гаврилов.
По его словам, это вопрос российская сторона поднимет в Вене в среду.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскКонстантин ГавриловРоссия
 
 
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