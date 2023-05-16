https://ria.ru/20230516/udary-1872079204.html

В МИД прокомментировали удары по Луганску ракетами Storm Shadow

В МИД прокомментировали удары по Луганску ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 16.05.2023

В МИД прокомментировали удары по Луганску ракетами Storm Shadow

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя удары по Луганску... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:56

2023-05-16T10:56

2023-05-16T11:21

специальная военная операция на украине

луганск

константин гаврилов

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя удары по Луганску ракетами Storm Shаdow, заявил в эфире "Россия 24", что иначе, как эскалацией конфликта, это не назовешь.Более того, добавил он, "это запускается с самолетов". "Вот, почему, как мне кажется, так активно украинцы, западники продвигают идею создать истребительную коалицию по поставкам, хотя бы примитивных старых образцов Ф-16, которые приспособлены для запуска именно таких ракет, дальнобойных", - сказал он.По его словам, это вопрос российская сторона поднимет в Вене в среду.

https://ria.ru/20230515/udar-1871948320.html

https://ria.ru/20230513/postavki-1871549167.html

луганск

россия

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луганск, константин гаврилов, россия