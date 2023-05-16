В МИД прокомментировали удары по Луганску ракетами Storm Shadow
Дипломат Гаврилов назвал эскалацией конфликта удары по Луганску ракетами Storm Shadow
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов, комментируя удары по Луганску ракетами Storm Shаdow, заявил в эфире "Россия 24", что иначе, как эскалацией конфликта, это не назовешь.
«
"Знаете, ведь они ведут сейчас огонь не по объектам военным, они ведут, в том числе по гражданским объектам, есть там военные объекты и так далее, но, это поражение ракетами дальнобойными, которые поставили, это иначе, как эскалацией конфликта, не назовешь", - сказал он.
Более того, добавил он, "это запускается с самолетов". "Вот, почему, как мне кажется, так активно украинцы, западники продвигают идею создать истребительную коалицию по поставкам, хотя бы примитивных старых образцов Ф-16, которые приспособлены для запуска именно таких ракет, дальнобойных", - сказал он.
«
"Я подчеркиваю, все это в контексте необходимо рассматривать, Запад понимает, что не может выдержать гонки вооружений, то есть российская сторона совершенно очевидно превосходит. Они пытаются эскалировать конфликт, но я абсолютно убежден, что наше руководство к такому развитию событий, вооруженные силы готовы", - сказал Гаврилов.
По его словам, это вопрос российская сторона поднимет в Вене в среду.