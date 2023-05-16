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Артиллеристы ночью нанесли удар по ВСУ в промзоне Херсона, сообщил источник - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/udar-1872090074.html
Артиллеристы ночью нанесли удар по ВСУ в промзоне Херсона, сообщил источник
Артиллеристы ночью нанесли удар по ВСУ в промзоне Херсона, сообщил источник - РИА Новости, 16.05.2023
Артиллеристы ночью нанесли удар по ВСУ в промзоне Херсона, сообщил источник
Российские артиллеристы в ночь на вторник нанесли удар по подразделению украинских войск в промзоне Херсона, ликвидировав восемь человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:28
2023-05-16T11:28
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
безопасность
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на вторник нанесли удар по подразделению украинских войск в промзоне Херсона, ликвидировав восемь человек, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ивановка в Херсонской области уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему. Потери ВСУ составили шестеро погибших, двое раненых.
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871583213.html
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херсон, херсонская область , безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы ночью нанесли удар по ВСУ в промзоне Херсона, сообщил источник

Российские артиллеристы ночью нанесли удар по украинским войскам в промзоне Херсона

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка МСТА-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" на Херсонском направлении. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на вторник нанесли удар по подразделению украинских войск в промзоне Херсона, ликвидировав восемь человек, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в промышленной зоне города Херсона был нанесен артиллерийский удар, в результате которого: 8 военнослужащих ВСУ погибли, 4 получили ранения, 5 единиц автомобильной техники выведены из строя", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ивановка в Херсонской области уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему. Потери ВСУ составили шестеро погибших, двое раненых.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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