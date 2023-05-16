https://ria.ru/20230516/udar-1872090074.html

Артиллеристы ночью нанесли удар по ВСУ в промзоне Херсона, сообщил источник

Артиллеристы ночью нанесли удар по ВСУ в промзоне Херсона, сообщил источник - РИА Новости, 16.05.2023

Артиллеристы ночью нанесли удар по ВСУ в промзоне Херсона, сообщил источник

Российские артиллеристы в ночь на вторник нанесли удар по подразделению украинских войск в промзоне Херсона, ликвидировав восемь человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:28

2023-05-16T11:28

2023-05-16T11:28

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

безопасность

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы в ночь на вторник нанесли удар по подразделению украинских войск в промзоне Херсона, ликвидировав восемь человек, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ивановка в Херсонской области уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему. Потери ВСУ составили шестеро погибших, двое раненых.

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871583213.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область , безопасность, вооруженные силы рф