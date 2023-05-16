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Эксперт дала оценку предвыборной ситуации в Турции - РИА Новости, 16.05.2023
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11:14 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/turtsiya-1872085878.html
Эксперт дала оценку предвыборной ситуации в Турции
Эксперт дала оценку предвыборной ситуации в Турции - РИА Новости, 16.05.2023
Эксперт дала оценку предвыборной ситуации в Турции
За 20 лет Турция сделала огромный прорыв, сейчас она – 12-я экономика мира и первая в регионе. Такое мнение на мероприятии в пресс-центре Международной... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:14
2023-05-16T11:14
политика
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. За 20 лет Турция сделала огромный прорыв, сейчас она – 12-я экономика мира и первая в регионе. Такое мнение на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" выразила заместитель декана факультета международной журналистики, доцент кафедры мировой экономики и кафедры экономики и финансов МГИМО МИД России Нигяр Масумова.Тюрколог напомнила, что за время правления Эрдогана ему удалось уменьшить государственный долг страны, а также достаточно успешно реализовать мегапроекты: строительство третьего международного аэропорта в Стамбуле, строительство мостов и туннеля под Босфором.Говоря о втором кандидате в президенты, Кемале Кылычдароглу, эксперт отметила, что тот в своих выступлениях апеллировал к недовольным экономической политикой Эрдогана и обещал в первую очередь стабилизировать курс иностранной валюты."Турецкая экономика очень сильно зависит от импорта, и, естественно, таким популистским обещанием он смог перетянуть часть электората", - подчеркнула Нигяр Масумова.
РИА Новости
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политика
Политика

Эксперт дала оценку предвыборной ситуации в Турции

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель декана факультета международной журналистики, доцент кафедры мировой экономики и кафедры экономики и финансов МГИМО МИД России Нигяр Масумова.
Заместитель декана факультета международной журналистики, доцент кафедры мировой экономики и кафедры экономики и финансов МГИМО МИД России Нигяр Масумова. - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. За 20 лет Турция сделала огромный прорыв, сейчас она – 12-я экономика мира и первая в регионе. Такое мнение на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" выразила заместитель декана факультета международной журналистики, доцент кафедры мировой экономики и кафедры экономики и финансов МГИМО МИД России Нигяр Масумова.
Тюрколог напомнила, что за время правления Эрдогана ему удалось уменьшить государственный долг страны, а также достаточно успешно реализовать мегапроекты: строительство третьего международного аэропорта в Стамбуле, строительство мостов и туннеля под Босфором.
Говоря о втором кандидате в президенты, Кемале Кылычдароглу, эксперт отметила, что тот в своих выступлениях апеллировал к недовольным экономической политикой Эрдогана и обещал в первую очередь стабилизировать курс иностранной валюты.
"Турецкая экономика очень сильно зависит от импорта, и, естественно, таким популистским обещанием он смог перетянуть часть электората", - подчеркнула Нигяр Масумова.
 
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