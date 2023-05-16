https://ria.ru/20230516/turtsiya-1872085878.html

Эксперт дала оценку предвыборной ситуации в Турции

Эксперт дала оценку предвыборной ситуации в Турции - РИА Новости, 16.05.2023

Эксперт дала оценку предвыборной ситуации в Турции

За 20 лет Турция сделала огромный прорыв, сейчас она – 12-я экономика мира и первая в регионе. Такое мнение на мероприятии в пресс-центре Международной... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:14

2023-05-16T11:14

2023-05-16T11:14

политика

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. За 20 лет Турция сделала огромный прорыв, сейчас она – 12-я экономика мира и первая в регионе. Такое мнение на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" выразила заместитель декана факультета международной журналистики, доцент кафедры мировой экономики и кафедры экономики и финансов МГИМО МИД России Нигяр Масумова.Тюрколог напомнила, что за время правления Эрдогана ему удалось уменьшить государственный долг страны, а также достаточно успешно реализовать мегапроекты: строительство третьего международного аэропорта в Стамбуле, строительство мостов и туннеля под Босфором.Говоря о втором кандидате в президенты, Кемале Кылычдароглу, эксперт отметила, что тот в своих выступлениях апеллировал к недовольным экономической политикой Эрдогана и обещал в первую очередь стабилизировать курс иностранной валюты."Турецкая экономика очень сильно зависит от импорта, и, естественно, таким популистским обещанием он смог перетянуть часть электората", - подчеркнула Нигяр Масумова.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика