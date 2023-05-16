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В Кремле ответили на вопрос об интересе ЦРУ к России - РИА Новости, 16.05.2023
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13:02 16.05.2023 (обновлено: 13:20 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/tsru-1872122915.html
В Кремле ответили на вопрос об интересе ЦРУ к России
В Кремле ответили на вопрос об интересе ЦРУ к России - РИА Новости, 16.05.2023
В Кремле ответили на вопрос об интересе ЦРУ к России
ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:02
2023-05-16T13:20
безопасность
россия
центральное разведывательное управление (цру)
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о появившемся Telegram-канале ЦРУ, в котором спецслужба пытается вербовать россиян.Ранее сообщалось, что ЦРУ создало Telegram-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорится, что ЦРУ интересует информация, в частности, об "экономике или высшем руководстве" России. В другом посте американская спецслужба пишет, что "впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ". Как сообщает телеканал CNN, сотрудники ЦРУ, причастные к этому проекту, заявили, что хотят получить от россиян "информацию, в которой нуждаются США".
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безопасность, россия, центральное разведывательное управление (цру), дмитрий песков
Безопасность, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос об интересе ЦРУ к России

Песков: ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о появившемся Telegram-канале ЦРУ, в котором спецслужба пытается вербовать россиян.
Ранее сообщалось, что ЦРУ создало Telegram-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорится, что ЦРУ интересует информация, в частности, об "экономике или высшем руководстве" России. В другом посте американская спецслужба пишет, что "впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ". Как сообщает телеканал CNN, сотрудники ЦРУ, причастные к этому проекту, заявили, что хотят получить от россиян "информацию, в которой нуждаются США".
«
"Нет, честно говоря, пока не обращали внимание. Не располагаю информацией, не знаю, но убежден, что наши специальные службы должным образом мониторят и это пространство тоже, исходя из того, и мы это все знаем прекрасно, что ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют свои активности на территории нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видели ли уже в Кремле этот Telegram-канал.
Центральное разведывательное управление США - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
ЦРУ снова открыто пытается вербовать россиян через интернет
Вчера, 07:24
 
БезопасностьРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дмитрий Песков
 
 
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