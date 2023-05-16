https://ria.ru/20230516/tsru-1872122915.html

В Кремле ответили на вопрос об интересе ЦРУ к России

В Кремле ответили на вопрос об интересе ЦРУ к России - РИА Новости, 16.05.2023

В Кремле ответили на вопрос об интересе ЦРУ к России

ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:02

2023-05-16T13:02

2023-05-16T13:20

безопасность

россия

центральное разведывательное управление (цру)

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ЦРУ и другие западные спецслужбы не ослабляют активности на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о появившемся Telegram-канале ЦРУ, в котором спецслужба пытается вербовать россиян.Ранее сообщалось, что ЦРУ создало Telegram-канал, где опубликовало пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорится, что ЦРУ интересует информация, в частности, об "экономике или высшем руководстве" России. В другом посте американская спецслужба пишет, что "впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ". Как сообщает телеканал CNN, сотрудники ЦРУ, причастные к этому проекту, заявили, что хотят получить от россиян "информацию, в которой нуждаются США".

https://ria.ru/20230516/tsru-1872043108.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, центральное разведывательное управление (цру), дмитрий песков