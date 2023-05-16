https://ria.ru/20230516/tsru-1872043108.html

ЦРУ снова открыто пытается вербовать россиян через интернет

ЦРУ снова открыто пытается вербовать россиян через интернет - РИА Новости, 16.05.2023

ЦРУ снова открыто пытается вербовать россиян через интернет

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США снова открыто пытается вербовать россиян в интернете — на этот раз через Telegram. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T07:24

2023-05-16T07:24

2023-05-16T07:55

в мире

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центральное разведывательное управление (цру)

telegram

госдума рф

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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США снова открыто пытается вербовать россиян в интернете — на этот раз через Telegram.Спецслужба создала канал, где разместила пропагандистское видео на русском языке. В публикации, следующей за видео, говорится, что ЦРУ интересует информация, в частности, об "экономике или высшем руководстве" России. В другом посте американская спецслужба написала, что "впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ". По информации CNN, причастные к этому проекту сотрудники разведуправления заявили, что хотят получить от россиян "информацию, в которой нуждаются США".В мае 2022 года газета Washington Post со ссылкой на официальные лица писала, что ЦРУ опубликовало в соцсетях инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с американской разведкой и передать ей секретную информацию о России. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев тогда заявил, что эти действия подпадают под уголовную квалификацию и представляют собой попытки вербовки, шпионажа и подстрекательство к госизмене.Также в ноябре того же года замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу сообщил, что спецслужба ищет россиян, недовольных спецоперацией на Украине, чтобы сделать их своими агентами. Пискарев в ответ предположил, что американцы не преуспели в предыдущих поисках, а активность иностранных спецслужб существенно возросла.В свою очередь, посольство России в США подчеркнуло, что публичное признание ЦРУ в намерении вербовать россиян подтверждает враждебный курс Вашингтона на ослабление страны изнутри, а также его намерение нанести стратегическое поражение государству с помощью украинского конфликта, инспирированного Штатами.

https://ria.ru/20230510/skandal-1870812841.html

https://ria.ru/20230323/ukraina-1859943990.html

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в мире, россия, сша, украина, василий пискарев, центральное разведывательное управление (цру), telegram, госдума рф