https://ria.ru/20230516/tsentr-1872250324.html

Воробьев представил Турчаку Информационный центр Московской области

Воробьев представил Турчаку Информационный центр Московской области - РИА Новости, 16.05.2023

Воробьев представил Турчаку Информационный центр Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку Информационный центр, сообщает пресс-служба РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:46

2023-05-16T19:46

2023-05-16T19:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

андрей турчак

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку Информационный центр, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.В данный Информационный центр поступают все обращения, в том числе, участников специальной военной операции (СВО) и их близких с горячей линии 122, почты главы региона, портала "Добродел", соцсетей, а также чат-бота "Мы рядом". Каждый запрос выводится на тепловую карту Центра управления регионом (ЦУР). Ему присваивается статус: "сделано", "в работе" или "проблема не решена".В Инфоцентре работают сотрудники областных ведомств и представители СМИ. Они используют различные информационные системы, в том числе, разработанную в регионе - "Терминал". Главная задача Инфоцентра - информирование жителей о ключевых событиях региона. Координацией работы данного центра занимается областное министерство информационных и социальных коммуникаций.Кроме того, во вторник состоялось заседание рабочей группы по вопросам поддержки участников СВО и их семей.Как отмечается в сообщении, единый федеральный стандарт составлен с учетом существующей практики и наиболее востребованных мер поддержки, действующих в регионах. Во вторник он был утвержден на заседании рабочей группы в Московской области.Он добавил, что в регионе получают в день порядка 200 обращений, осуществляют работу в городских округах."Все, что касается стандарта, о котором говорили, он у нас тоже существует, как и в других регионах. Мы тесно общаемся с губернаторами, и, по сути, набор помощи стандартизирован уже сегодня", - отметил глава Московской области.

https://ria.ru/20230307/standart-1856301920.html

https://ria.ru/20230516/podmoskove-1872094575.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, андрей турчак, совет федерации рф