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Воробьев представил Турчаку Информационный центр Московской области - РИА Новости, 16.05.2023
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Новости Подмосковья
 
19:46 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/tsentr-1872250324.html
Воробьев представил Турчаку Информационный центр Московской области
Воробьев представил Турчаку Информационный центр Московской области - РИА Новости, 16.05.2023
Воробьев представил Турчаку Информационный центр Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку Информационный центр, сообщает пресс-служба РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:46
2023-05-16T19:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
андрей турчак
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку Информационный центр, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.В данный Информационный центр поступают все обращения, в том числе, участников специальной военной операции (СВО) и их близких с горячей линии 122, почты главы региона, портала "Добродел", соцсетей, а также чат-бота "Мы рядом". Каждый запрос выводится на тепловую карту Центра управления регионом (ЦУР). Ему присваивается статус: "сделано", "в работе" или "проблема не решена".В Инфоцентре работают сотрудники областных ведомств и представители СМИ. Они используют различные информационные системы, в том числе, разработанную в регионе - "Терминал". Главная задача Инфоцентра - информирование жителей о ключевых событиях региона. Координацией работы данного центра занимается областное министерство информационных и социальных коммуникаций.Кроме того, во вторник состоялось заседание рабочей группы по вопросам поддержки участников СВО и их семей.Как отмечается в сообщении, единый федеральный стандарт составлен с учетом существующей практики и наиболее востребованных мер поддержки, действующих в регионах. Во вторник он был утвержден на заседании рабочей группы в Московской области.Он добавил, что в регионе получают в день порядка 200 обращений, осуществляют работу в городских округах."Все, что касается стандарта, о котором говорили, он у нас тоже существует, как и в других регионах. Мы тесно общаемся с губернаторами, и, по сути, набор помощи стандартизирован уже сегодня", - отметил глава Московской области.
https://ria.ru/20230307/standart-1856301920.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, андрей турчак, совет федерации рф
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ

Воробьев представил Турчаку Информационный центр Московской области

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев представил заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку Информационный центр
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку Информационный центр - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку Информационный центр
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку Информационный центр, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В данный Информационный центр поступают все обращения, в том числе, участников специальной военной операции (СВО) и их близких с горячей линии 122, почты главы региона, портала "Добродел", соцсетей, а также чат-бота "Мы рядом". Каждый запрос выводится на тепловую карту Центра управления регионом (ЦУР). Ему присваивается статус: "сделано", "в работе" или "проблема не решена".
«
"Все беспокойное и все тревожное окрашивается в красный цвет - это то, над чем предстоит работать. А все хорошее, что уже выполнено - в зеленый. Кроме таких мер поддержки, как бесплатное питание, запись в секцию, школу, детский сад, а также выплаты, получение удостоверения ветерана боевых действий, есть еще то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами. Это берут на себя наши волонтеры и главы – например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы", - сказал Воробьев.
В Инфоцентре работают сотрудники областных ведомств и представители СМИ. Они используют различные информационные системы, в том числе, разработанную в регионе - "Терминал". Главная задача Инфоцентра - информирование жителей о ключевых событиях региона. Координацией работы данного центра занимается областное министерство информационных и социальных коммуникаций.
Работа Центра поддержки участников СВО и их семей - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Центры поддержки участников СВО приведут к единому стандарту в Подмосковье
7 марта, 11:08
Кроме того, во вторник состоялось заседание рабочей группы по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
Как отмечается в сообщении, единый федеральный стандарт составлен с учетом существующей практики и наиболее востребованных мер поддержки, действующих в регионах. Во вторник он был утвержден на заседании рабочей группы в Московской области.
«
"Приятно, что наша площадка сегодня выбрана для проведения заседания. Мы начали работу по оказанию поддержки участникам СВО и их семьям с самого первого дня и изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7. В сентябре-октябре это были выплаты, разъяснения по частичной мобилизации, а сейчас – вопросы уже другого характера", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Он добавил, что в регионе получают в день порядка 200 обращений, осуществляют работу в городских округах.
"Все, что касается стандарта, о котором говорили, он у нас тоже существует, как и в других регионах. Мы тесно общаемся с губернаторами, и, по сути, набор помощи стандартизирован уже сегодня", - отметил глава Московской области.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевАндрей ТурчакСовет Федерации РФ
 
 
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