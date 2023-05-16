Воробьев представил Турчаку Информационный центр Московской области
© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев представил заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку Информационный центр
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку Информационный центр
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил заместителю председателя Совета Федерации РФ Андрею Турчаку Информационный центр, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В данный Информационный центр поступают все обращения, в том числе, участников специальной военной операции (СВО) и их близких с горячей линии 122, почты главы региона, портала "Добродел", соцсетей, а также чат-бота "Мы рядом". Каждый запрос выводится на тепловую карту Центра управления регионом (ЦУР). Ему присваивается статус: "сделано", "в работе" или "проблема не решена".
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"Все беспокойное и все тревожное окрашивается в красный цвет - это то, над чем предстоит работать. А все хорошее, что уже выполнено - в зеленый. Кроме таких мер поддержки, как бесплатное питание, запись в секцию, школу, детский сад, а также выплаты, получение удостоверения ветерана боевых действий, есть еще то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами. Это берут на себя наши волонтеры и главы – например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы", - сказал Воробьев.
В Инфоцентре работают сотрудники областных ведомств и представители СМИ. Они используют различные информационные системы, в том числе, разработанную в регионе - "Терминал". Главная задача Инфоцентра - информирование жителей о ключевых событиях региона. Координацией работы данного центра занимается областное министерство информационных и социальных коммуникаций.
Кроме того, во вторник состоялось заседание рабочей группы по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
Как отмечается в сообщении, единый федеральный стандарт составлен с учетом существующей практики и наиболее востребованных мер поддержки, действующих в регионах. Во вторник он был утвержден на заседании рабочей группы в Московской области.
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"Приятно, что наша площадка сегодня выбрана для проведения заседания. Мы начали работу по оказанию поддержки участникам СВО и их семьям с самого первого дня и изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7. В сентябре-октябре это были выплаты, разъяснения по частичной мобилизации, а сейчас – вопросы уже другого характера", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Он добавил, что в регионе получают в день порядка 200 обращений, осуществляют работу в городских округах.
"Все, что касается стандарта, о котором говорили, он у нас тоже существует, как и в других регионах. Мы тесно общаемся с губернаторами, и, по сути, набор помощи стандартизирован уже сегодня", - отметил глава Московской области.