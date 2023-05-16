https://ria.ru/20230516/tsentr-1872174720.html
СМИ: связанный с Байденом аналитический центр финансировали из Китая
СМИ: связанный с Байденом аналитический центр финансировали из Китая - РИА Новости, 16.05.2023
СМИ: связанный с Байденом аналитический центр финансировали из Китая
Аналитический центр "Байден Пенн центр" Пенсильванского университета, связанный с президентом США Джо Байденом, получал миллионы долларов в виде пожертвований... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:26
2023-05-16T15:26
2023-05-16T15:26
в мире
китай
сша
пенсильванский университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_995e7bb617239b976e21b675b1131883.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Аналитический центр "Байден Пенн центр" Пенсильванского университета, связанный с президентом США Джо Байденом, получал миллионы долларов в виде пожертвований от китайских спонсоров, заявил телеканал Fox News со ссылкой на заявление главы некоммерческой организации Americans for Public Trust Кэйтлин Сазерлэнд. Как заявляет телеканал, ссылаясь на секретные документы, обнаруженные в аналитическом "Байден Пенн центре" в Вашингтоне, пожертвования центру из Китая составили не менее 105 миллионов долларов с середины 2018 года до середины 2022 года. Согласно телеканалу, среди его китайских спонсоров были компания и частное лицо, связанные с прошлыми деловыми сделками Хантера Байдена, включая ведущего инвестора и члена совета директоров компании, которая заключила соглашение "при содействии связанной с Хантером инвестиционной компании". Ранее 10 мая председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер сообщал, что расследование конгресса установило, что семья президента США Джо Байдена получила более десяти миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР, и не сочло эти доходы законными. Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом. Документы обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы.
https://ria.ru/20230513/dannye-1871475008.html
https://ria.ru/20230512/kitay-1871233644.html
https://ria.ru/20230505/kitay-1869837886.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fd5dcffb4b470836cf79f6cdefed4385.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, пенсильванский университет
В мире, Китай, США, Пенсильванский университет
СМИ: связанный с Байденом аналитический центр финансировали из Китая
Fox News: связанный с Джо Байденом аналитический центр получал миллионы долларов из Китая
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Аналитический центр "Байден Пенн центр" Пенсильванского университета, связанный с президентом США Джо Байденом, получал миллионы долларов в виде пожертвований от китайских спонсоров, заявил телеканал Fox News
со ссылкой на заявление главы некоммерческой организации Americans for Public Trust Кэйтлин Сазерлэнд.
«
"Теперь мы знаем, что Пенсильванский университет, где находится одноименный аналитический центр Джо Байдена, получил огромное количество пожертвований из Китая
и Гонконга
, когда он разворачивал свою президентскую кампанию, а после вступления в должность он получил миллионы от спонсоров, связанных с Коммунистической партией Китая", - рассказала телеканалу Сазерленд.
СМИ: Коммунистическая партия Китая имела доступ к данным, хранившимся в США
Как заявляет телеканал, ссылаясь на секретные документы, обнаруженные в аналитическом "Байден Пенн центре" в Вашингтоне, пожертвования центру из Китая составили не менее 105 миллионов долларов с середины 2018 года до середины 2022 года.
«
"Центр... также столкнулся с резким ростом китайских денежных средств, когда Байден баллотировался в президенты: почти 75 миллионов долларов поступило из Китая и Гонконга", - сообщил телеканал.
Согласно телеканалу, среди его китайских спонсоров были компания и частное лицо, связанные с прошлыми деловыми сделками Хантера Байдена
, включая ведущего инвестора и члена совета директоров компании, которая заключила соглашение "при содействии связанной с Хантером инвестиционной компании".
МИД КНР обвинил США в попытке подавить Китай
Ранее 10 мая председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер сообщал, что расследование конгресса установило, что семья президента США Джо Байдена получила более десяти миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР, и не сочло эти доходы законными.
Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом. Документы обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы.
СМИ: попытки США сдержать Китай говорят о страхе потерять господство