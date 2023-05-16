https://ria.ru/20230516/tsentr-1872174720.html

СМИ: связанный с Байденом аналитический центр финансировали из Китая

СМИ: связанный с Байденом аналитический центр финансировали из Китая - РИА Новости, 16.05.2023

СМИ: связанный с Байденом аналитический центр финансировали из Китая

Аналитический центр "Байден Пенн центр" Пенсильванского университета, связанный с президентом США Джо Байденом, получал миллионы долларов в виде пожертвований... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:26

2023-05-16T15:26

2023-05-16T15:26

в мире

китай

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пенсильванский университет

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Аналитический центр "Байден Пенн центр" Пенсильванского университета, связанный с президентом США Джо Байденом, получал миллионы долларов в виде пожертвований от китайских спонсоров, заявил телеканал Fox News со ссылкой на заявление главы некоммерческой организации Americans for Public Trust Кэйтлин Сазерлэнд. Как заявляет телеканал, ссылаясь на секретные документы, обнаруженные в аналитическом "Байден Пенн центре" в Вашингтоне, пожертвования центру из Китая составили не менее 105 миллионов долларов с середины 2018 года до середины 2022 года. Согласно телеканалу, среди его китайских спонсоров были компания и частное лицо, связанные с прошлыми деловыми сделками Хантера Байдена, включая ведущего инвестора и члена совета директоров компании, которая заключила соглашение "при содействии связанной с Хантером инвестиционной компании". Ранее 10 мая председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер сообщал, что расследование конгресса установило, что семья президента США Джо Байдена получила более десяти миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР, и не сочло эти доходы законными. Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом. Документы обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы.

https://ria.ru/20230513/dannye-1871475008.html

https://ria.ru/20230512/kitay-1871233644.html

https://ria.ru/20230505/kitay-1869837886.html

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в мире, китай, сша, пенсильванский университет