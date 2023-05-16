Посольство Китая в Лондоне осудило визит Трасс на Тайвань
Посольство Китая назвало визит Трасс на Тайвань провокационным шагом и политическим шоу
Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Визит бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс на Тайвань является "политическим шоу" и провокационным шагом, это не принесет Лондону пользы, следует из заявления представителя посольства КНР в Лондоне.
"Визит британского политика Лиз Трасс на Тайвань - опасное политическое шоу, которое не принесет Великобритании ничего, кроме вреда. Этот провокационный шаг вызвал сильное возмущение среди китайского народа и будет решительно отвергнут людьми с совестью из всех слоев общества", - говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что экс-премьер, "разыгрывая "тайваньскую карту" и участвуя в политических шоу, и ей подобные вступают в сговор с сепаратистскими силами "за независимость Тайваня", чтобы спровоцировать конфронтацию и эскалацию напряженности ".
Во вторник Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) сообщило, что Трасс прибыла на Тайвань.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.