https://ria.ru/20230516/truss-1872273375.html

Посольство Китая в Лондоне осудило визит Трасс на Тайвань

Посольство Китая в Лондоне осудило визит Трасс на Тайвань - РИА Новости, 16.05.2023

Посольство Китая в Лондоне осудило визит Трасс на Тайвань

Визит бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс на Тайвань является "политическим шоу" и провокационным шагом, это не принесет Лондону пользы, следует из... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T22:43

2023-05-16T22:43

2023-05-16T22:43

тайвань

китай

лондон

лиз трасс

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великобритания

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Визит бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс на Тайвань является "политическим шоу" и провокационным шагом, это не принесет Лондону пользы, следует из заявления представителя посольства КНР в Лондоне. "Визит британского политика Лиз Трасс на Тайвань - опасное политическое шоу, которое не принесет Великобритании ничего, кроме вреда. Этот провокационный шаг вызвал сильное возмущение среди китайского народа и будет решительно отвергнут людьми с совестью из всех слоев общества", - говорится в заявлении. В заявлении отмечается, что экс-премьер, "разыгрывая "тайваньскую карту" и участвуя в политических шоу, и ей подобные вступают в сговор с сепаратистскими силами "за независимость Тайваня", чтобы спровоцировать конфронтацию и эскалацию напряженности ". Во вторник Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) сообщило, что Трасс прибыла на Тайвань. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.

https://ria.ru/20230511/tayvan-1870932944.html

https://ria.ru/20230516/kitay-1871975135.html

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тайвань, китай, лондон, лиз трасс, в мире, великобритания