https://ria.ru/20230516/truss-1872270195.html

Экс-премьер Британии Лиз Трасс прибыла на Тайвань

Экс-премьер Британии Лиз Трасс прибыла на Тайвань - РИА Новости, 16.05.2023

Экс-премьер Британии Лиз Трасс прибыла на Тайвань

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA). РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T22:20

2023-05-16T22:20

2023-05-16T22:20

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тайвань

лиз трасс

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA). Ранее председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Кернс раскритиковала решение экс-премьера страны Лиз Трасс отправиться с визитом на Тайвань, назвав предстоящую поездку "инстаграмной* дипломатией". "Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань во вторник вечером с пятидневной поездкой, став первым бывшим британским лидером, посетившим страну за 27 лет", - говорится в сообщении агентства. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230501/trass-1868919584.html

https://ria.ru/20230516/tayvan-1872267797.html

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в мире, тайвань, лиз трасс, китай, великобритания