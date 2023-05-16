Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Британии Лиз Трасс прибыла на Тайвань - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/truss-1872270195.html
Экс-премьер Британии Лиз Трасс прибыла на Тайвань
Экс-премьер Британии Лиз Трасс прибыла на Тайвань - РИА Новости, 16.05.2023
Экс-премьер Британии Лиз Трасс прибыла на Тайвань
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA). РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T22:20
2023-05-16T22:20
в мире
тайвань
лиз трасс
китай
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822711705_59:0:1989:1085_1920x0_80_0_0_3029aa17e7ba027bfab73d3ff790c9e7.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA). Ранее председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Кернс раскритиковала решение экс-премьера страны Лиз Трасс отправиться с визитом на Тайвань, назвав предстоящую поездку "инстаграмной* дипломатией". "Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань во вторник вечером с пятидневной поездкой, став первым бывшим британским лидером, посетившим страну за 27 лет", - говорится в сообщении агентства. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230501/trass-1868919584.html
https://ria.ru/20230516/tayvan-1872267797.html
тайвань
китай
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822711705_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_4a9869af944f58061774fe739583757c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, лиз трасс, китай, великобритания
В мире, Тайвань, Лиз Трасс, Китай, Великобритания
Экс-премьер Британии Лиз Трасс прибыла на Тайвань

Экс-премьер Британии Лиз Трасс прибыла на Тайвань с пятидневной поездкой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).
Ранее председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Кернс раскритиковала решение экс-премьера страны Лиз Трасс отправиться с визитом на Тайвань, назвав предстоящую поездку "инстаграмной* дипломатией".
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Трасс вручили счет за тапочки, которые исчезли из ее резиденции, пишут СМИ
1 мая, 03:19
"Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань во вторник вечером с пятидневной поездкой, став первым бывшим британским лидером, посетившим страну за 27 лет", - говорится в сообщении агентства.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
США намерены предоставить дополнительную оборонную помощь Тайваню
Вчера, 21:55
 
В миреТайваньЛиз ТрассКитайВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала