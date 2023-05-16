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Храм Христа Спасителя создаст особые условия для "Троицы", считает эксперт - РИА Новости, 16.05.2023
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Религия
 
17:01 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/troitsa-1872202401.html
Храм Христа Спасителя создаст особые условия для "Троицы", считает эксперт
Храм Христа Спасителя создаст особые условия для "Троицы", считает эксперт - РИА Новости, 16.05.2023
Храм Христа Спасителя создаст особые условия для "Троицы", считает эксперт
В храме Христа Спасителя достаточно стабильная температура и уровень влажности, но для экспонирования иконы Андрея Рублева "Святая Троица" будут созданы особые... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:01
2023-05-16T17:01
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В храме Христа Спасителя достаточно стабильная температура и уровень влажности, но для экспонирования иконы Андрея Рублева "Святая Троица" будут созданы особые условия, рассказал РИА Новости председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин. Икона "Святая Троица" Андрея Рублева будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве 4 июня, на православный праздник Троицы, сообщили ранее в пресс-службе Минкультуры РФ. "В храме Христа Спасителя достаточно стабильный температурно-влажностный режим сам по себе, но для этой иконы потребуются дополнительные технические условия, и мы их будем создавать", - сказал протоиерей. Он отметил, что Церковь совместно с музейным сообществом будет действовать "максимально аккуратно и профессионально". "Я надеюсь, что икона никоим образом не пострадает", - сказал Калинин. Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Рублева Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода во вторник сообщил, что обратился в администрацию президента о принесении "Троицы" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя в праздник Святой Троицы, который РПЦ справляет в 2023 году 4 июня. После икона займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
https://ria.ru/20230516/troitsa-1872192731.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь, религия, общество
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Религия, Общество
Храм Христа Спасителя создаст особые условия для "Троицы", считает эксперт

Эксперт Калинин: для "Троицы" Рублева в храме Христа Спасителя создадут особые условия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя
Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Храм Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В храме Христа Спасителя достаточно стабильная температура и уровень влажности, но для экспонирования иконы Андрея Рублева "Святая Троица" будут созданы особые условия, рассказал РИА Новости председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.
Икона "Святая Троица" Андрея Рублева будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве 4 июня, на православный праздник Троицы, сообщили ранее в пресс-службе Минкультуры РФ.
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Минкультуры рассказали о предстоящей реставрации "Троицы" Рублева
Вчера, 16:28
"В храме Христа Спасителя достаточно стабильный температурно-влажностный режим сам по себе, но для этой иконы потребуются дополнительные технические условия, и мы их будем создавать", - сказал протоиерей.
Он отметил, что Церковь совместно с музейным сообществом будет действовать "максимально аккуратно и профессионально". "Я надеюсь, что икона никоим образом не пострадает", - сказал Калинин.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Рублева Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода во вторник сообщил, что обратился в администрацию президента о принесении "Троицы" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя в праздник Святой Троицы, который РПЦ справляет в 2023 году 4 июня. После икона займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В храме Христа Спасителя предположили, где поставят "Троицу" Рублева
Вчера, 15:56
 
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