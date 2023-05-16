https://ria.ru/20230516/troitsa-1872202401.html
Храм Христа Спасителя создаст особые условия для "Троицы", считает эксперт
Храм Христа Спасителя создаст особые условия для "Троицы", считает эксперт - РИА Новости, 16.05.2023
Храм Христа Спасителя создаст особые условия для "Троицы", считает эксперт
В храме Христа Спасителя достаточно стабильная температура и уровень влажности, но для экспонирования иконы Андрея Рублева "Святая Троица" будут созданы особые... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:01
2023-05-16T17:01
2023-05-16T17:01
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В храме Христа Спасителя достаточно стабильная температура и уровень влажности, но для экспонирования иконы Андрея Рублева "Святая Троица" будут созданы особые условия, рассказал РИА Новости председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин. Икона "Святая Троица" Андрея Рублева будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве 4 июня, на православный праздник Троицы, сообщили ранее в пресс-службе Минкультуры РФ. "В храме Христа Спасителя достаточно стабильный температурно-влажностный режим сам по себе, но для этой иконы потребуются дополнительные технические условия, и мы их будем создавать", - сказал протоиерей. Он отметил, что Церковь совместно с музейным сообществом будет действовать "максимально аккуратно и профессионально". "Я надеюсь, что икона никоим образом не пострадает", - сказал Калинин. Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Рублева Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода во вторник сообщил, что обратился в администрацию президента о принесении "Троицы" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя в праздник Святой Троицы, который РПЦ справляет в 2023 году 4 июня. После икона займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
https://ria.ru/20230516/troitsa-1872192731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, русская православная церковь, религия, общество
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Религия, Общество
Храм Христа Спасителя создаст особые условия для "Троицы", считает эксперт
Эксперт Калинин: для "Троицы" Рублева в храме Христа Спасителя создадут особые условия
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В храме Христа Спасителя достаточно стабильная температура и уровень влажности, но для экспонирования иконы Андрея Рублева "Святая Троица" будут созданы особые условия, рассказал РИА Новости председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.
Икона "Святая Троица" Андрея Рублева будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве
4 июня, на православный праздник Троицы, сообщили ранее в пресс-службе Минкультуры РФ.
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"В храме Христа Спасителя достаточно стабильный температурно-влажностный режим сам по себе, но для этой иконы потребуются дополнительные технические условия, и мы их будем создавать", - сказал протоиерей.
Он отметил, что Церковь совместно с музейным сообществом будет действовать "максимально аккуратно и профессионально". "Я надеюсь, что икона никоим образом не пострадает", - сказал Калинин.
Ранее президент РФ Владимир Путин
принял решение о передаче "Троицы" Рублева Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода во вторник сообщил, что обратился в администрацию президента о принесении "Троицы" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя в праздник Святой Троицы, который РПЦ справляет в 2023 году 4 июня. После икона займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского
в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
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