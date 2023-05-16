https://ria.ru/20230516/troitsa-1872170943.html
Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ
Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ - РИА Новости, 16.05.2023
Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода РПЦ сообщил, что передаче верующим "Троицы" Андрея Рублева предшествовало обращение к... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:18
2023-05-16T15:18
2023-05-16T15:18
религия
россия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
антон вайно
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода РПЦ сообщил, что передаче верующим "Троицы" Андрея Рублева предшествовало обращение к главе администрации президента Антону Вайно и личный разговор с главой государства Владимиром Путиным. "У меня состоялся соответствующий разговор с главой государства, а этому разговору предшествовало обращение, которое было передано мной руководителю администрации президента А.Э. Вайно… В ответ на это, как вы знаете, президентом Российской Федерации было принято историческое решение о возвращении иконы Святой Троицы Русской православной церкви. Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви", – приводит слова патриарха Кирилла на открытии заседания сайт РПЦ. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), антон вайно, владимир путин
Религия, Россия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Антон Вайно, Владимир Путин
Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ
Патриарх Кирилл: перед возвращением "Троицы" РПЦ были обращение к Вайно и диалог с Путиным