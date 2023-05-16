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Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ - РИА Новости, 16.05.2023
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Религия
 
15:18 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/troitsa-1872170943.html
Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ
Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ - РИА Новости, 16.05.2023
Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода РПЦ сообщил, что передаче верующим "Троицы" Андрея Рублева предшествовало обращение к... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:18
2023-05-16T15:18
религия
россия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
антон вайно
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода РПЦ сообщил, что передаче верующим "Троицы" Андрея Рублева предшествовало обращение к главе администрации президента Антону Вайно и личный разговор с главой государства Владимиром Путиным. "У меня состоялся соответствующий разговор с главой государства, а этому разговору предшествовало обращение, которое было передано мной руководителю администрации президента А.Э. Вайно… В ответ на это, как вы знаете, президентом Российской Федерации было принято историческое решение о возвращении иконы Святой Троицы Русской православной церкви. Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви", – приводит слова патриарха Кирилла на открытии заседания сайт РПЦ. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
https://ria.ru/20230515/troitsa-1871948984.html
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россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), антон вайно, владимир путин
Религия, Россия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Антон Вайно, Владимир Путин
Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ

Патриарх Кирилл: перед возвращением "Троицы" РПЦ были обращение к Вайно и диалог с Путиным

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода РПЦ сообщил, что передаче верующим "Троицы" Андрея Рублева предшествовало обращение к главе администрации президента Антону Вайно и личный разговор с главой государства Владимиром Путиным.
"У меня состоялся соответствующий разговор с главой государства, а этому разговору предшествовало обращение, которое было передано мной руководителю администрации президента А.Э. Вайно… В ответ на это, как вы знаете, президентом Российской Федерации было принято историческое решение о возвращении иконы Святой Троицы Русской православной церкви. Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви", – приводит слова патриарха Кирилла на открытии заседания сайт РПЦ.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Образ "Троица" Андрея Рублева
15 мая, 17:31
 
РелигияРоссияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Антон ВайноВладимир Путин
 
 
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