https://ria.ru/20230516/troitsa-1872170943.html

Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ

Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ - РИА Новости, 16.05.2023

Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода РПЦ сообщил, что передаче верующим "Троицы" Андрея Рублева предшествовало обращение к... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:18

2023-05-16T15:18

2023-05-16T15:18

религия

россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

антон вайно

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода РПЦ сообщил, что передаче верующим "Троицы" Андрея Рублева предшествовало обращение к главе администрации президента Антону Вайно и личный разговор с главой государства Владимиром Путиным. "У меня состоялся соответствующий разговор с главой государства, а этому разговору предшествовало обращение, которое было передано мной руководителю администрации президента А.Э. Вайно… В ответ на это, как вы знаете, президентом Российской Федерации было принято историческое решение о возвращении иконы Святой Троицы Русской православной церкви. Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви", – приводит слова патриарха Кирилла на открытии заседания сайт РПЦ. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры РФ была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.

https://ria.ru/20230515/troitsa-1871948984.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), антон вайно, владимир путин