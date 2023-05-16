https://ria.ru/20230516/troitsa-1872127982.html

В Кремле прокомментировали возвращение РПЦ "Троицы" Рублева

В Кремле прокомментировали возвращение РПЦ "Троицы" Рублева - РИА Новости, 16.05.2023

В Кремле прокомментировали возвращение РПЦ "Троицы" Рублева

Решение о передаче РПЦ иконы "Троица" Андрея Рублева главным образом продиктовано гуманитарными соображениями, для большого количества верующих в России это... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:15

2023-05-16T13:15

2023-05-16T13:18

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Решение о передаче РПЦ иконы "Троица" Андрея Рублева главным образом продиктовано гуманитарными соображениями, для большого количества верующих в России это является большой святыней, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Рублева РПЦ. Переданный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Как сообщил РИА Новости председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), информации о том, когда "Троица" Андрея Рублева будет выставлена в храме Христа Спасителя, пока нет, нужно создать необходимые условия и подготовить икону, выполнив музейные требования."Разумеется, подобные решения не принимаются без координации с теми, с кем необходимо координироваться. Естественно, главным образом, речь идёт именно о гуманитарных соображениях в том плане, что это касается большого количества верующих в нашей стране, для которых это является большой святыней... Укрывать ее в фондах музея, конечно, не совсем соответствует чаяниям наших верующих", - сказал Песков, отвечая на вопрос, советовался ли президент с культурным сообществом и какие аргументы перевесили в пользу того, чтобы осуществить такую передачу.Он отметил, что ему неизвестно о том, рассматривается ли возможность передачи РПЦ каких-либо других реликвий.Отвечая на вопрос о том, на основании какого документа была передана икона и будет ли он опубликован, Песков ответил, что в документальном плане это прерогатива министерства культуры. "В основном, это прерогатива в документальном плане, в документальном оформлении у министерства культуры. Безусловно, это согласовывалось с главой государства", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230516/ikona-1871995113.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

русская православная церковь, новости культуры, россия, дмитрий песков