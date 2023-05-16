https://ria.ru/20230516/troitsa-1872127982.html
В Кремле прокомментировали возвращение РПЦ "Троицы" Рублева
В Кремле прокомментировали возвращение РПЦ "Троицы" Рублева - РИА Новости, 16.05.2023
В Кремле прокомментировали возвращение РПЦ "Троицы" Рублева
Решение о передаче РПЦ иконы "Троица" Андрея Рублева главным образом продиктовано гуманитарными соображениями, для большого количества верующих в России это... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:15
2023-05-16T13:15
2023-05-16T13:18
религия
русская православная церковь
новости культуры
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Решение о передаче РПЦ иконы "Троица" Андрея Рублева главным образом продиктовано гуманитарными соображениями, для большого количества верующих в России это является большой святыней, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Рублева РПЦ. Переданный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Как сообщил РИА Новости председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), информации о том, когда "Троица" Андрея Рублева будет выставлена в храме Христа Спасителя, пока нет, нужно создать необходимые условия и подготовить икону, выполнив музейные требования."Разумеется, подобные решения не принимаются без координации с теми, с кем необходимо координироваться. Естественно, главным образом, речь идёт именно о гуманитарных соображениях в том плане, что это касается большого количества верующих в нашей стране, для которых это является большой святыней... Укрывать ее в фондах музея, конечно, не совсем соответствует чаяниям наших верующих", - сказал Песков, отвечая на вопрос, советовался ли президент с культурным сообществом и какие аргументы перевесили в пользу того, чтобы осуществить такую передачу.Он отметил, что ему неизвестно о том, рассматривается ли возможность передачи РПЦ каких-либо других реликвий.Отвечая на вопрос о том, на основании какого документа была передана икона и будет ли он опубликован, Песков ответил, что в документальном плане это прерогатива министерства культуры. "В основном, это прерогатива в документальном плане, в документальном оформлении у министерства культуры. Безусловно, это согласовывалось с главой государства", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230516/ikona-1871995113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, новости культуры, россия, дмитрий песков
Религия, Русская православная церковь, Новости культуры, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возвращение РПЦ "Троицы" Рублева
Песков: "Троицу" Рублева вернули РПЦ из гуманитарных соображений, это святыня для верующих
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Решение о передаче РПЦ иконы "Троица" Андрея Рублева главным образом продиктовано гуманитарными соображениями, для большого количества верующих в России это является большой святыней, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин
принял решение о передаче "Троицы" Рублева РПЦ. Переданный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
. Как сообщил РИА Новости председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), информации о том, когда "Троица" Андрея Рублева будет выставлена в храме Христа Спасителя, пока нет, нужно создать необходимые условия и подготовить икону, выполнив музейные требования.
"Цена ошибки велика". Что теперь будет со знаменитой иконой Рублева
"Разумеется, подобные решения не принимаются без координации с теми, с кем необходимо координироваться. Естественно, главным образом, речь идёт именно о гуманитарных соображениях в том плане, что это касается большого количества верующих в нашей стране, для которых это является большой святыней... Укрывать ее в фондах музея, конечно, не совсем соответствует чаяниям наших верующих", - сказал Песков, отвечая на вопрос, советовался ли президент с культурным сообществом и какие аргументы перевесили в пользу того, чтобы осуществить такую передачу.
Он отметил, что ему неизвестно о том, рассматривается ли возможность передачи РПЦ каких-либо других реликвий.
Отвечая на вопрос о том, на основании какого документа была передана икона и будет ли он опубликован, Песков ответил, что в документальном плане это прерогатива министерства культуры. "В основном, это прерогатива в документальном плане, в документальном оформлении у министерства культуры. Безусловно, это согласовывалось с главой государства", - сказал Песков.
Образ "Троица" Андрея Рублева