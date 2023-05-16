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Икону "Троица" Рублева выставят в храме Христа Спасителя в начале июня
Икону "Троица" Рублева выставят в храме Христа Спасителя в начале июня - РИА Новости, 16.05.2023
Икону "Троица" Рублева выставят в храме Христа Спасителя в начале июня
Троица" выставят в храме Христа Спасителя в начале июня, сообщило министерство культуры в пресс-релизе. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:26
2023-05-16T15:26
2023-05-16T16:58
культура
новости культуры
русская православная церковь
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
третьяковская галерея
владимир путин
сергий радонежский
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Икону "Троица" выставят в храме Христа Спасителя в начале июня, сообщило министерство культуры в пресс-релизе.Затем икону отреставрируют и переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры на долгосрочное хранение РПЦ. Сейчас она находится в коллекции Третьяковской галереи.Образ "Троицы" переместят с участием экспертов в строгом соответствии с требованиями безопасности. Икону будут хранить в специальной капсуле, которая поддерживает режим влажности и температуры.Накануне Владимир Путин дал распоряжение вернуть икону Русской православной церкви."Троица" — одна из сохранившихся икон авторства Андрея Рублева. Ее могли создать либо около 1410 года для первоначально деревянной Троицкой церкви, либо в 1425-1428 годах. В прошлом году икону выставляли в историческом месте — Троице-Сергиевой лавре — к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. Ее доставляли в обитель с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей Третьяковской галереи.
https://ria.ru/20230516/ikona-1871995113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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новости культуры, русская православная церковь, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), третьяковская галерея, владимир путин, сергий радонежский
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Икону "Троица" Рублева выставят в храме Христа Спасителя в начале июня
Минкульт: икону "Троица" Андрея Рублева выставят в храме Христа Спасителя в начале июня