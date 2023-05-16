https://ria.ru/20230516/troitsa-1871915961.html

Икону "Троица" Рублева выставят в храме Христа Спасителя в начале июня

Икону "Троица" Рублева выставят в храме Христа Спасителя в начале июня - РИА Новости, 16.05.2023

Икону "Троица" Рублева выставят в храме Христа Спасителя в начале июня

Троица" выставят в храме Христа Спасителя в начале июня, сообщило министерство культуры в пресс-релизе. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:26

2023-05-16T15:26

2023-05-16T16:58

культура

новости культуры

русская православная церковь

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

третьяковская галерея

владимир путин

сергий радонежский

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Икону "Троица" выставят в храме Христа Спасителя в начале июня, сообщило министерство культуры в пресс-релизе.Затем икону отреставрируют и переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры на долгосрочное хранение РПЦ. Сейчас она находится в коллекции Третьяковской галереи.Образ "Троицы" переместят с участием экспертов в строгом соответствии с требованиями безопасности. Икону будут хранить в специальной капсуле, которая поддерживает режим влажности и температуры.Накануне Владимир Путин дал распоряжение вернуть икону Русской православной церкви."Троица" — одна из сохранившихся икон авторства Андрея Рублева. Ее могли создать либо около 1410 года для первоначально деревянной Троицкой церкви, либо в 1425-1428 годах. В прошлом году икону выставляли в историческом месте — Троице-Сергиевой лавре — к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. Ее доставляли в обитель с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей Третьяковской галереи.

https://ria.ru/20230516/ikona-1871995113.html

https://ria.ru/20220717/ikona-1802833539.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, русская православная церковь, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), третьяковская галерея, владимир путин, сергий радонежский