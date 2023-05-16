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Икону "Троица" Рублева выставят в храме Христа Спасителя в начале июня - РИА Новости, 16.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:26 16.05.2023 (обновлено: 16:58 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/troitsa-1871915961.html
Икону "Троица" Рублева выставят в храме Христа Спасителя в начале июня
Икону "Троица" Рублева выставят в храме Христа Спасителя в начале июня - РИА Новости, 16.05.2023
Икону "Троица" Рублева выставят в храме Христа Спасителя в начале июня
Троица" выставят в храме Христа Спасителя в начале июня, сообщило министерство культуры в пресс-релизе. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:26
2023-05-16T16:58
культура
новости культуры
русская православная церковь
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
третьяковская галерея
владимир путин
сергий радонежский
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Икону "Троица" выставят в храме Христа Спасителя в начале июня, сообщило министерство культуры в пресс-релизе.Затем икону отреставрируют и переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры на долгосрочное хранение РПЦ. Сейчас она находится в коллекции Третьяковской галереи.Образ "Троицы" переместят с участием экспертов в строгом соответствии с требованиями безопасности. Икону будут хранить в специальной капсуле, которая поддерживает режим влажности и температуры.Накануне Владимир Путин дал распоряжение вернуть икону Русской православной церкви."Троица" — одна из сохранившихся икон авторства Андрея Рублева. Ее могли создать либо около 1410 года для первоначально деревянной Троицкой церкви, либо в 1425-1428 годах. В прошлом году икону выставляли в историческом месте — Троице-Сергиевой лавре — к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. Ее доставляли в обитель с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей Третьяковской галереи.
https://ria.ru/20230516/ikona-1871995113.html
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новости культуры, русская православная церковь, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), третьяковская галерея, владимир путин, сергий радонежский
Культура, Новости культуры, Русская православная церковь, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Третьяковская галерея, Владимир Путин, Сергий Радонежский
Икону "Троица" Рублева выставят в храме Христа Спасителя в начале июня

Минкульт: икону "Троица" Андрея Рублева выставят в храме Христа Спасителя в начале июня

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИкона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости
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Икона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Икону "Троица" выставят в храме Христа Спасителя в начале июня, сообщило министерство культуры в пресс-релизе.
«

"Икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублева будет выставлена 4 июня 2023 года, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя", — говорится в публикации.

Затем икону отреставрируют и переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры на долгосрочное хранение РПЦ. Сейчас она находится в коллекции Третьяковской галереи.
Образ "Троицы" переместят с участием экспертов в строгом соответствии с требованиями безопасности. Икону будут хранить в специальной капсуле, которая поддерживает режим влажности и температуры.
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"Троица" — одна из сохранившихся икон авторства Андрея Рублева. Ее могли создать либо около 1410 года для первоначально деревянной Троицкой церкви, либо в 1425-1428 годах. В прошлом году икону выставляли в историческом месте — Троице-Сергиевой лавре — к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского. Ее доставляли в обитель с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей Третьяковской галереи.
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