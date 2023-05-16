https://ria.ru/20230516/trevoga-1872035415.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T03:12

2023-05-16T03:12

2023-05-16T03:26

специальная военная операция на украине

украина

в мире

киев

владимир зеленский

андрей ермак

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Ранее она прозвучала почти во всех областях страны, кроме Харьковской и Сумской.Согласно карте, в этих двух регионах ее объявили в 02.59 ночи.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве работает ПВО.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872033731.html

https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1870983305.html

украина

киев

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украина, в мире, киев, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы рф