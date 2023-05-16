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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:12 16.05.2023 (обновлено: 03:26 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/trevoga-1872035415.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T03:12
2023-05-16T03:26
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киев
владимир зеленский
андрей ермак
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Ранее она прозвучала почти во всех областях страны, кроме Харьковской и Сумской.Согласно карте, в этих двух регионах ее объявили в 02.59 ночи.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве работает ПВО.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872033731.html
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украина, в мире, киев, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Ранее она прозвучала почти во всех областях страны, кроме Харьковской и Сумской.
Военная техника - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Российские войска нанесли удар по тылу ВСУ на Запорожье, заявил Рогов
02:10
Согласно карте, в этих двух регионах ее объявили в 02.59 ночи.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве работает ПВО.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.05.2023
Вчера, 15:22
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВооруженные силы РФ
 
 
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