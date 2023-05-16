https://ria.ru/20230516/trevoga-1872034110.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.05.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T02:24
2023-05-16T02:24
2023-05-16T05:53
специальная военная операция на украине
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винницкая область
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, тревога начала звучать в Николаевской области в 01.58, а затем распространилась на другие области. Кроме того, согласно карте, тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872033731.html
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1870983305.html
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украина, винницкая область, николаевская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Винницкая область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу