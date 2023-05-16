https://ria.ru/20230516/transport-1872205709.html
В Ярославле снизилось число жалоб на работу общественного транспорта
В Ярославле снизилось число жалоб на работу общественного транспорта - РИА Новости, 16.05.2023
В Ярославле снизилось число жалоб на работу общественного транспорта
Количество жалоб на работу общественного транспорта в Ярославле и пригороде за неделю снизилось почти в два раза, сообщает правительство Ярославской области. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:11
2023-05-16T17:11
2023-05-16T17:11
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Количество жалоб на работу общественного транспорта в Ярославле и пригороде за неделю снизилось почти в два раза, сообщает правительство Ярославской области. Сообщается, что губернатор Михаил Евраев в ходе оперативного совещания отметил важность быстрого реагирования на запросы граждан при организации работы общественного транспорта. "В настоящее время продолжается четвертый, предпоследний этап модернизации общественного транспорта в областном центре. Мнение жителей нам важно, именно для их комфорта и безопасности реализуется масштабный проект. Прошу департамент транспорта не снижать внимания к поступающим обращениям от граждан", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. По информации правительства области, количество обращений, касающихся работы общественного транспорта в области, снизилось почти в два раза. С 5 по 12 мая их было 488, неделей ранее – 940. Все чаще поступают положительные отзывы о происходящих изменениях в областном центре. На совещании отмечалось, что жалобы жителей Ярославля и пригорода касались, в частности, длительного ожидания и несоблюдения расписания на отдельных маршрутах, поступали просьбы о введении дополнительных остановок на 178-м маршруте. Как сообщила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных, специалисты оперативно анализируют все запросы. "Так, по 178-му маршруту для удобства горожан были введены дополнительные остановки. Требуется ли их увеличение в дальнейшем, покажет время. Ключевая задача – доставлять пассажиров в пригород за минимальное время. Введение новых остановок увеличит интервалы движения", - цитирует Черемных пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20230408/dorogi-1863998909.html
https://ria.ru/20230503/golosovanie-1869503648.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, ярославль, михаил евраев, россия, транспорт, общественный транспорт
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Россия, Транспорт, Общественный транспорт
В Ярославле снизилось число жалоб на работу общественного транспорта
В Ярославле число жалоб на работу общественного транспорта снизилось почти в два раза
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости.
Количество жалоб на работу общественного транспорта в Ярославле и пригороде за неделю снизилось почти в два раза, сообщает правительство
Ярославской области.
Сообщается, что губернатор Михаил Евраев
в ходе оперативного совещания отметил важность быстрого реагирования на запросы граждан при организации работы общественного транспорта.
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"В настоящее время продолжается четвертый, предпоследний этап модернизации общественного транспорта в областном центре. Мнение жителей нам важно, именно для их комфорта и безопасности реализуется масштабный проект. Прошу департамент транспорта не снижать внимания к поступающим обращениям от граждан", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
По информации правительства области, количество обращений, касающихся работы общественного транспорта в области, снизилось почти в два раза. С 5 по 12 мая их было 488, неделей ранее – 940. Все чаще поступают положительные отзывы о происходящих изменениях в областном центре.
На совещании отмечалось, что жалобы жителей Ярославля и пригорода касались, в частности, длительного ожидания и несоблюдения расписания на отдельных маршрутах, поступали просьбы о введении дополнительных остановок на 178-м маршруте.
Как сообщила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных, специалисты оперативно анализируют все запросы. "Так, по 178-му маршруту для удобства горожан были введены дополнительные остановки. Требуется ли их увеличение в дальнейшем, покажет время. Ключевая задача – доставлять пассажиров в пригород за минимальное время. Введение новых остановок увеличит интервалы движения", - цитирует Черемных пресс-служба областного правительства.
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