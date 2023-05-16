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Венгрия не одобрила выделение транша на военную помощь Украине из фонда ЕС - РИА Новости, 16.05.2023
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22:47 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/transh-1872273693.html
Венгрия не одобрила выделение транша на военную помощь Украине из фонда ЕС
Венгрия не одобрила выделение транша на военную помощь Украине из фонда ЕС - РИА Новости, 16.05.2023
Венгрия не одобрила выделение транша на военную помощь Украине из фонда ЕС
Венгрия не одобрила выделение транша военной поддержки Украине из Европейского фонда мира ЕС (EPF), передает агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T22:47
2023-05-16T22:47
в мире
украина
венгрия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Венгрия не одобрила выделение транша военной поддержки Украине из Европейского фонда мира ЕС (EPF), передает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Венгрия не согласна с тем фактом, что Европейский союз наряду с другими существующими возможностями использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины, поскольку это не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов ЕС в других областях", - заявили агентству в пресс-службе правительства Венгрии. Ранее итальянское агентство Ansa со ссылкой на источник в Брюсселе сообщило, что Венгрия заблокировала транш в полмиллиарда евро на вооружение Киеву из ЕС. Транш Украине должен быть направлен в следующий понедельник. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230516/vengriya-1872188394.html
https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html
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в мире, украина, венгрия, жозеп боррель, евросоюз, нато, сергей лавров, россия
В мире, Украина, Венгрия, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров, Россия
Венгрия не одобрила выделение транша на военную помощь Украине из фонда ЕС

Reuters: Венгрия не одобрила выделение транша на военную помощь Украине из фонда ЕС

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Венгрия не одобрила выделение транша военной поддержки Украине из Европейского фонда мира ЕС (EPF), передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Венгрия не согласна с тем фактом, что Европейский союз наряду с другими существующими возможностями использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины, поскольку это не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов ЕС в других областях", - заявили агентству в пресс-службе правительства Венгрии.
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Вчера, 16:10
Ранее итальянское агентство Ansa со ссылкой на источник в Брюсселе сообщило, что Венгрия заблокировала транш в полмиллиарда евро на вооружение Киеву из ЕС.
Транш Украине должен быть направлен в следующий понедельник.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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18 марта, 08:00
 
В миреУкраинаВенгрияЖозеп БоррельЕвросоюзНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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