https://ria.ru/20230516/tramvai-1872156141.html

В Краснодаре восстановили движение трамваев после аварии

В Краснодаре восстановили движение трамваев после аварии - РИА Новости, 16.05.2023

В Краснодаре восстановили движение трамваев после аварии

Движение трамваев на центральных улицах Краснодара возобновилось после временной приостановки из-за аварии на электроподстанции, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:29

2023-05-16T14:29

2023-05-16T14:29

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

краснодарский край

общественный транспорт

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КРАСНОДАР, 16 мая – РИА Новости. Движение трамваев на центральных улицах Краснодара возобновилось после временной приостановки из-за аварии на электроподстанции, сообщили в телеграм-канале муниципального унитарного предприятия "Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления" (МУП "КТТУ"). Во вторник, по данным властей, авария на краснодарской электроподстанции "Южная" привела к отключению светофоров и приостановки движения трамваев на центральных улицах города. "Полностью восстановлено движение трамваев", - говорится в сообщении. Отмечается, что общественный транспорт осуществляет движение везде, кроме улицы Октябрьской. Там стоят троллейбусы 2, 4, 6, 8, 10, 12. В краевом ГУ МЧС заявили, что авария привела к пожару на площади 100 квадратных метров, возгорание локализовано. В телеграм-канале краснодарского филиал компании "Россети Кубань" отметили, что, предварительно, причиной локального ограничения электроснабжения стало повреждение в кабельной ЛЭП. В настоящее время энергетики запитывают потребителей по ремонтной схеме электроснабжения.

https://realty.ria.ru/20230510/aeroport-1870843430.html

https://ria.ru/20230515/sud-1871923420.html

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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край, общественный транспорт