https://ria.ru/20230516/tramp-1872032372.html

ФБР отреагировало на критику расследования по делу Трампа 2016 года

ФБР отреагировало на критику расследования по делу Трампа 2016 года - РИА Новости, 16.05.2023

ФБР отреагировало на критику расследования по делу Трампа 2016 года

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прокомментировало доклад спецпрокурора Джона Дарэма о расследовании якобы связей бывшего президента Дональда Трампа с... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T01:43

2023-05-16T01:43

2023-05-16T01:43

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США прокомментировало доклад спецпрокурора Джона Дарэма о расследовании якобы связей бывшего президента Дональда Трампа с Россией, заявив, что допущенных тогда ведомством ошибок можно было бы избежать в случае проведения необходимых реформ. В ведомстве признали справедливость утверждений спецпрокурора минюста США касательно того, что ФБР надлежит продолжать выполнять свою работу "со строгостью, объективностью и профессионализмом, которых заслуживает и справедливо ожидает американский народ". В опубликованном ранее днем многостраничном докладе Дарэма уделяется много внимания тому, что ФБР действовало непрофессионально при расследовании дела о предполагаемых связях Трампа с Россией. В частности, утверждалось, что сотрудники ведомства демонстрировали серьезную нехватку "аналитической строгости" в отношении данных, особенно полученных со стороны преследовавших политические интересы лиц и организаций, включая оппонентов Трампа. На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

https://ria.ru/20230515/fbr-1872024692.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, роберт мюллер, фбр