https://ria.ru/20230516/tramp-1872032372.html
ФБР отреагировало на критику расследования по делу Трампа 2016 года
ФБР отреагировало на критику расследования по делу Трампа 2016 года - РИА Новости, 16.05.2023
ФБР отреагировало на критику расследования по делу Трампа 2016 года
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прокомментировало доклад спецпрокурора Джона Дарэма о расследовании якобы связей бывшего президента Дональда Трампа с... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T01:43
2023-05-16T01:43
2023-05-16T01:43
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США прокомментировало доклад спецпрокурора Джона Дарэма о расследовании якобы связей бывшего президента Дональда Трампа с Россией, заявив, что допущенных тогда ведомством ошибок можно было бы избежать в случае проведения необходимых реформ. В ведомстве признали справедливость утверждений спецпрокурора минюста США касательно того, что ФБР надлежит продолжать выполнять свою работу "со строгостью, объективностью и профессионализмом, которых заслуживает и справедливо ожидает американский народ". В опубликованном ранее днем многостраничном докладе Дарэма уделяется много внимания тому, что ФБР действовало непрофессионально при расследовании дела о предполагаемых связях Трампа с Россией. В частности, утверждалось, что сотрудники ведомства демонстрировали серьезную нехватку "аналитической строгости" в отношении данных, особенно полученных со стороны преследовавших политические интересы лиц и организаций, включая оппонентов Трампа. На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
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в мире, россия, сша, дональд трамп, роберт мюллер, фбр
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, ФБР
ФБР отреагировало на критику расследования по делу Трампа 2016 года
ФБР прокомментировало критику расследования по делу Трампа, указав на недостаток реформ
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США прокомментировало доклад спецпрокурора Джона Дарэма о расследовании якобы связей бывшего президента Дональда Трампа с Россией, заявив, что допущенных тогда ведомством ошибок можно было бы избежать в случае проведения необходимых реформ.
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"Характер (проведения расследований) в 2016 и 2017 годах, который проанализировал спецсоветник Дарэм, стал причиной того, что нынешнее руководство ФБР уже приняло десятки корректирующих мер, которые действуют уже некоторое время. Если бы эти реформы были проведены в 2016 году, ошибки, указанные в докладе, можно было бы предотвратить", - говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства, в котором оно отвечает на критику Дарэма касательно работы ФБР.
В ведомстве признали справедливость утверждений спецпрокурора минюста США касательно того, что ФБР надлежит продолжать выполнять свою работу "со строгостью, объективностью и профессионализмом, которых заслуживает и справедливо ожидает американский народ".
В опубликованном ранее днем многостраничном докладе Дарэма уделяется много внимания тому, что ФБР действовало непрофессионально при расследовании дела о предполагаемых связях Трампа с Россией. В частности, утверждалось, что сотрудники ведомства демонстрировали серьезную нехватку "аналитической строгости" в отношении данных, особенно полученных со стороны преследовавших политические интересы лиц и организаций, включая оппонентов Трампа.
На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер
, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
Спецпрокурор: штаб Клинтон сфабриковал историю о связях Трампа с Россией