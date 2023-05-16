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В ЕС отметили необычный рост товаропотока в соседние с Россией страны - РИА Новости, 16.05.2023
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16:59 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/tovary-1872201283.html
В ЕС отметили необычный рост товаропотока в соседние с Россией страны
В ЕС отметили необычный рост товаропотока в соседние с Россией страны - РИА Новости, 16.05.2023
В ЕС отметили необычный рост товаропотока в соседние с Россией страны
Евросоюз отмечает необычный рост потоков товаров, подпадающих под антироссийские санкции, в соседние с РФ страны, в том числе в государства-члены Евразийского... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:59
2023-05-16T16:59
россия
брюссель
москва
валдис домбровскис
евразийский экономический союз
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Евросоюз отмечает необычный рост потоков товаров, подпадающих под антироссийские санкции, в соседние с РФ страны, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), просит их объяснить ситуацию и остановить такие потоки, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис. "Недавно страны ЕС начали рассматривать первые досье о нарушении ограничительных мер, принятых в 2022 году. Это касается не только стран ЕС, но также третьих стран, где был замечен необычный рост товарных потоков, включающих подсанкционные товары. Это включает экспорт из ЕС в соседние с Россией страны, в особенности в Евразийском экономическом союзе, а также в другие страны, которые не присоединились к европейским санкциям. Мы попросили соответствующие страны объяснить аномальные потоки и принять эффективные меры для прекращения этого", - сказал Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров финансов ЕС. Он подчеркнул, что обход европейских санкций ослабляет их эффективность и наносит урон внутреннему рынку ЕС, создавая несправедливую конкуренцию. "Эффективность санкций зависит от их реализации. Прекращение обхода санкций будет фокусом предложенного Еврокомиссией 11-го пакета", - напомнил вице-президент ЕК. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871896993.html
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россия, брюссель, москва, валдис домбровскис, евразийский экономический союз, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, в мире
Россия, Брюссель, Москва, Валдис Домбровскис, Евразийский экономический союз, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика, В мире
В ЕС отметили необычный рост товаропотока в соседние с Россией страны

ЕК: в Брюсселе отметили необычный рост товаропотока из ЕС в соседние с Россией страны

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПункт таможенного оформления "Козловичи" в городе Бресте.
Пункт таможенного оформления Козловичи в городе Бресте. - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Пункт таможенного оформления "Козловичи" в городе Бресте.. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Евросоюз отмечает необычный рост потоков товаров, подпадающих под антироссийские санкции, в соседние с РФ страны, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), просит их объяснить ситуацию и остановить такие потоки, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис.
"Недавно страны ЕС начали рассматривать первые досье о нарушении ограничительных мер, принятых в 2022 году. Это касается не только стран ЕС, но также третьих стран, где был замечен необычный рост товарных потоков, включающих подсанкционные товары. Это включает экспорт из ЕС в соседние с Россией страны, в особенности в Евразийском экономическом союзе, а также в другие страны, которые не присоединились к европейским санкциям. Мы попросили соответствующие страны объяснить аномальные потоки и принять эффективные меры для прекращения этого", - сказал Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров финансов ЕС.
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15 мая, 15:06
Он подчеркнул, что обход европейских санкций ослабляет их эффективность и наносит урон внутреннему рынку ЕС, создавая несправедливую конкуренцию. "Эффективность санкций зависит от их реализации. Прекращение обхода санкций будет фокусом предложенного Еврокомиссией 11-го пакета", - напомнил вице-президент ЕК.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияБрюссельМоскваВалдис ДомбровскисЕвразийский экономический союзЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономикаВ мире
 
 
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