https://ria.ru/20230516/terror-1872274508.html
США не исключили возможности признания России спонсором терроризма
США не исключили возможности признания России спонсором терроризма - РИА Новости, 16.05.2023
США не исключили возможности признания России спонсором терроризма
Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T22:52
2023-05-16T22:52
2023-05-16T22:55
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма. "Никогда не говори никогда", - сообщил Блинкен во вторник на слушаниях в конгрессе США на вопрос сенаторов о том, планирует ли госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение в отношении России, а в палату представителей в сентябре 2022 года внесли соответствующий законопроект. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
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в мире, энтони блинкен, сша, россия
В мире, Энтони Блинкен, США, Россия
США не исключили возможности признания России спонсором терроризма
Блинкен не исключил возможности включения России в список стран-спонсоров терроризма
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма.
"Никогда не говори никогда", - сообщил Блинкен во вторник на слушаниях в конгрессе США на вопрос сенаторов о том, планирует ли госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма.
Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение в отношении России, а в палату представителей в сентябре 2022 года внесли соответствующий законопроект.
В Москве
ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона
о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
Москва и Пекин все делают правильно. Любовь США нам не светила никогда