Рейтинг@Mail.ru
США не исключили возможности признания России спонсором терроризма - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 16.05.2023 (обновлено: 22:55 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/terror-1872274508.html
США не исключили возможности признания России спонсором терроризма
США не исключили возможности признания России спонсором терроризма - РИА Новости, 16.05.2023
США не исключили возможности признания России спонсором терроризма
Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T22:52
2023-05-16T22:55
в мире
энтони блинкен
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307326_0:93:3138:1858_1920x0_80_0_0_83310cd89ec80b34110bde14b0ac6a12.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма. "Никогда не говори никогда", - сообщил Блинкен во вторник на слушаниях в конгрессе США на вопрос сенаторов о том, планирует ли госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение в отношении России, а в палату представителей в сентябре 2022 года внесли соответствующий законопроект. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
https://ria.ru/20230508/ssha-1870390549.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307326_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_74ec58b6efdbdb1e4c188e8fbe4d26a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, сша, россия
В мире, Энтони Блинкен, США, Россия
США не исключили возможности признания России спонсором терроризма

Блинкен не исключил возможности включения России в список стран-спонсоров терроризма

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок на машине посла США в России
Флажок на машине посла США в России - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флажок на машине посла США в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма.
"Никогда не говори никогда", - сообщил Блинкен во вторник на слушаниях в конгрессе США на вопрос сенаторов о том, планирует ли госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма.
Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение в отношении России, а в палату представителей в сентябре 2022 года внесли соответствующий законопроект.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.
Американские флаги - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Москва и Пекин все делают правильно. Любовь США нам не светила никогда
8 мая, 08:00
 
В миреЭнтони БлинкенСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала