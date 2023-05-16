https://ria.ru/20230516/terror-1872274508.html

США не исключили возможности признания России спонсором терроризма

США не исключили возможности признания России спонсором терроризма - РИА Новости, 16.05.2023

США не исключили возможности признания России спонсором терроризма

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T22:52

2023-05-16T22:52

2023-05-16T22:55

в мире

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма. "Никогда не говори никогда", - сообщил Блинкен во вторник на слушаниях в конгрессе США на вопрос сенаторов о том, планирует ли госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма. Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат США ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение в отношении России, а в палату представителей в сентябре 2022 года внесли соответствующий законопроект. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.

https://ria.ru/20230508/ssha-1870390549.html

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в мире, энтони блинкен, сша, россия