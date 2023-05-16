https://ria.ru/20230516/terakty-1872252195.html

В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян

В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян - РИА Новости, 16.05.2023

В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах, но ООН... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:57

2023-05-16T19:57

2023-05-16T20:31

в мире

украина

стефан дюжаррик

оон

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ООН, 16 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах, но ООН выступает против любых терактов. Ранее Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали" и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". "Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов", - сказал Дюжаррик, отвечая на брифинге на просьбу прокомментировать слова Буданова.

https://ria.ru/20230516/ssha-1872226434.html

украина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, стефан дюжаррик, оон