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В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян - РИА Новости, 16.05.2023
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19:57 16.05.2023 (обновлено: 20:31 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/terakty-1872252195.html
В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян
В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян - РИА Новости, 16.05.2023
В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах, но ООН... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:57
2023-05-16T20:31
в мире
украина
стефан дюжаррик
оон
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ООН, 16 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах, но ООН выступает против любых терактов. Ранее Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали" и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". "Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов", - сказал Дюжаррик, отвечая на брифинге на просьбу прокомментировать слова Буданова.
https://ria.ru/20230516/ssha-1872226434.html
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в мире, украина, стефан дюжаррик, оон
В мире, Украина, Стефан Дюжаррик, ООН
В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян

ООН выступила против терактов после слов главы ГУР Украины Буданова об убийствах россиян

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах, но ООН выступает против любых терактов.
Ранее Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали" и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности".
"Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов", - сказал Дюжаррик, отвечая на брифинге на просьбу прокомментировать слова Буданова.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
По стопам Гитлера. Белый дом предупредили о катастрофе из-за Украины
Вчера, 18:13
 
В миреУкраинаСтефан ДюжаррикООН
 
 
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