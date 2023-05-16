https://ria.ru/20230516/terakty-1872252195.html
В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян
В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян - РИА Новости, 16.05.2023
В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах, но ООН... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:57
2023-05-16T19:57
2023-05-16T20:31
в мире
украина
стефан дюжаррик
оон
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ООН, 16 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах, но ООН выступает против любых терактов. Ранее Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали" и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности". "Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов", - сказал Дюжаррик, отвечая на брифинге на просьбу прокомментировать слова Буданова.
https://ria.ru/20230516/ssha-1872226434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, стефан дюжаррик, оон
В мире, Украина, Стефан Дюжаррик, ООН
В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины об убийствах россиян
ООН выступила против терактов после слов главы ГУР Украины Буданова об убийствах россиян
ООН, 16 мая – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о терактах, но ООН выступает против любых терактов.
Ранее Буданов заявил о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали" и среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности".
"Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов", - сказал Дюжаррик, отвечая на брифинге на просьбу прокомментировать слова Буданова.
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