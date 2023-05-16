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Жителям ПМР стали слать сообщения с Украины с призывами нападать на россиян - РИА Новости, 16.05.2023
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10:01 16.05.2023 (обновлено: 10:29 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/terakty-1872066644.html
Жителям ПМР стали слать сообщения с Украины с призывами нападать на россиян
Жителям ПМР стали слать сообщения с Украины с призывами нападать на россиян - РИА Новости, 16.05.2023
Жителям ПМР стали слать сообщения с Украины с призывами нападать на россиян
Жители Приднестровья уже около года получают с украинских номеров сообщения с призывами совершать нападения на российских военных, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:01
2023-05-16T10:29
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ТИРАСПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Жители Приднестровья уже около года получают с украинских номеров сообщения с призывами совершать нападения на российских военных, сообщил РИА Новости глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос."Со второго квартала прошлого года жители Приднестровья стали получать через мессенджеры рассылки с украинских номеров телефонов с призывами о проведении террористических актов и диверсий в отношении российских военнослужащих и техники, силовых структур Приднестровья", — сказал собеседник агентства.Ведомство возбудило уголовные дела по статьям "Экстремизм", "Терроризм", "Диверсия" и "Государственная измена", по которым проводятся следственные и оперативные действия. "С учетом текущей ситуации, основной акцент в нашей работе сделан на выявление и пресечение террористических и экстремистских проявлений, купирование связанных с этим негативных процессов в обществе, а также усиление контрразведывательной работы с акцентом на украинский фактор", — заключил Гебос.В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла серия терактов: в здании МГБ ПМР и в военкомате в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике временно ввели "красный" уровень террористической опасности. Девятого марта Министерство госбезопасности сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе против руководства ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержали. Также была раскрыта подготовка теракта против делегации ОБСЕ рядом с Бендерской крепостью.
https://ria.ru/20230516/okhrana-1872063923.html
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Жителям ПМР стали слать сообщения с Украины с призывами нападать на россиян

МГБ ПМР: жители Приднестровья получают призывы к проведению терактов против военных России

© Sputnik / Irina LeahovaТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Sputnik / Irina Leahova
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Жители Приднестровья уже около года получают с украинских номеров сообщения с призывами совершать нападения на российских военных, сообщил РИА Новости глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос.
"Со второго квартала прошлого года жители Приднестровья стали получать через мессенджеры рассылки с украинских номеров телефонов с призывами о проведении террористических актов и диверсий в отношении российских военнослужащих и техники, силовых структур Приднестровья", — сказал собеседник агентства.
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Ведомство возбудило уголовные дела по статьям "Экстремизм", "Терроризм", "Диверсия" и "Государственная измена", по которым проводятся следственные и оперативные действия.
"С учетом текущей ситуации, основной акцент в нашей работе сделан на выявление и пресечение террористических и экстремистских проявлений, купирование связанных с этим негативных процессов в обществе, а также усиление контрразведывательной работы с акцентом на украинский фактор", — заключил Гебос.
В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла серия терактов: в здании МГБ ПМР и в военкомате в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике временно ввели "красный" уровень террористической опасности. Девятого марта Министерство госбезопасности сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе против руководства ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержали. Также была раскрыта подготовка теракта против делегации ОБСЕ рядом с Бендерской крепостью.
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