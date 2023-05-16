https://ria.ru/20230516/terakty-1872066644.html

Жителям ПМР стали слать сообщения с Украины с призывами нападать на россиян

Жителям ПМР стали слать сообщения с Украины с призывами нападать на россиян - РИА Новости, 16.05.2023

Жителям ПМР стали слать сообщения с Украины с призывами нападать на россиян

Жители Приднестровья уже около года получают с украинских номеров сообщения с призывами совершать нападения на российских военных, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:01

2023-05-16T10:01

2023-05-16T10:29

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ТИРАСПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Жители Приднестровья уже около года получают с украинских номеров сообщения с призывами совершать нападения на российских военных, сообщил РИА Новости глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос."Со второго квартала прошлого года жители Приднестровья стали получать через мессенджеры рассылки с украинских номеров телефонов с призывами о проведении террористических актов и диверсий в отношении российских военнослужащих и техники, силовых структур Приднестровья", — сказал собеседник агентства.Ведомство возбудило уголовные дела по статьям "Экстремизм", "Терроризм", "Диверсия" и "Государственная измена", по которым проводятся следственные и оперативные действия. "С учетом текущей ситуации, основной акцент в нашей работе сделан на выявление и пресечение террористических и экстремистских проявлений, купирование связанных с этим негативных процессов в обществе, а также усиление контрразведывательной работы с акцентом на украинский фактор", — заключил Гебос.В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла серия терактов: в здании МГБ ПМР и в военкомате в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике временно ввели "красный" уровень террористической опасности. Девятого марта Министерство госбезопасности сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе против руководства ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержали. Также была раскрыта подготовка теракта против делегации ОБСЕ рядом с Бендерской крепостью.

https://ria.ru/20230516/okhrana-1872063923.html

https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870418572.html

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