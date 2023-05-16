https://ria.ru/20230516/tayvan-1872267797.html

США намерены предоставить дополнительную оборонную помощь Тайваню

США намерены предоставить дополнительную оборонную помощь Тайваню - РИА Новости, 16.05.2023

США намерены предоставить дополнительную оборонную помощь Тайваню

США вскоре предоставят значительную оборонную помощь Тайваню, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T21:55

2023-05-16T21:55

2023-05-16T22:19

в мире

сша

тайвань

министерство обороны сша

китай

ллойд остин

нэнси пелоси

пентагон

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США вскоре предоставят значительную оборонную помощь Тайваню, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."США вскоре предоставят значительную дополнительную оборонную помощь Тайваню через согласованные в прошлом году конгрессом полномочия президента", - сказал Остин на слушаниях в конгрессе.Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Как заявляли в МИД Китая, "факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция". Китай не раз заявлял, что непременно "примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности".Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230507/ugroza-1870208973.html

https://ria.ru/20230516/konflikt-1872265378.html

сша

тайвань

китай

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в мире, сша, тайвань, министерство обороны сша, китай, ллойд остин, нэнси пелоси, пентагон