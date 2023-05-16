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США намерены предоставить дополнительную оборонную помощь Тайваню - РИА Новости, 16.05.2023
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21:55 16.05.2023 (обновлено: 22:19 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/tayvan-1872267797.html
США намерены предоставить дополнительную оборонную помощь Тайваню
США намерены предоставить дополнительную оборонную помощь Тайваню - РИА Новости, 16.05.2023
США намерены предоставить дополнительную оборонную помощь Тайваню
США вскоре предоставят значительную оборонную помощь Тайваню, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T21:55
2023-05-16T22:19
в мире
сша
тайвань
министерство обороны сша
китай
ллойд остин
нэнси пелоси
пентагон
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США вскоре предоставят значительную оборонную помощь Тайваню, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."США вскоре предоставят значительную дополнительную оборонную помощь Тайваню через согласованные в прошлом году конгрессом полномочия президента", - сказал Остин на слушаниях в конгрессе.Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Как заявляли в МИД Китая, "факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция". Китай не раз заявлял, что непременно "примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности".Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230507/ugroza-1870208973.html
https://ria.ru/20230516/konflikt-1872265378.html
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в мире, сша, тайвань, министерство обороны сша, китай, ллойд остин, нэнси пелоси, пентагон
В мире, США, Тайвань, Министерство обороны США, Китай, Ллойд Остин, Нэнси Пелоси, Пентагон
США намерены предоставить дополнительную оборонную помощь Тайваню

Остин: США вскоре предоставят значительную дополнительную оборонную помощь Тайваню

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США вскоре предоставят значительную оборонную помощь Тайваню, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"США вскоре предоставят значительную дополнительную оборонную помощь Тайваню через согласованные в прошлом году конгрессом полномочия президента", - сказал Остин на слушаниях в конгрессе.
Большая панда по кличке Я-Я в зоопарке Мемфиса - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Добрые и пушистые: Штаты обнаружили новую китайскую угрозу
7 мая, 08:00
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие США и Тайваня, а также продажа Вашингтоном оружия Тайбэю грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Как заявляли в МИД Китая, "факты говорят о том, что причина нового витка напряженности в Тайваньском проливе заключается в том, что власти острова снова пытаются добиться независимости, полагаясь на Соединенные Штаты, а некоторые американские политики хотят с помощью Тайваня взять под контроль КНР, вместе они пытаются изменить статус-кво в Тайваньском проливе, это очень опасная тенденция". Китай не раз заявлял, что непременно "примет решительные и действенные меры, чтобы защитить интересы своего суверенитета и безопасности".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
США заявили, что не хотят холодной войны с Китаем
Вчера, 21:36
 
В миреСШАТайваньМинистерство обороны СШАКитайЛлойд ОстинНэнси ПелосиПентагон
 
 
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