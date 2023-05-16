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На Тайвань прибыли пять бельгийских сенаторов - РИА Новости, 16.05.2023
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11:08 16.05.2023 (обновлено: 11:39 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/tayvan-1872083727.html
На Тайвань прибыли пять бельгийских сенаторов
На Тайвань прибыли пять бельгийских сенаторов - РИА Новости, 16.05.2023
На Тайвань прибыли пять бельгийских сенаторов
Делегация из пяти членов Сената Бельгии находится на Тайване с пятидневным визитом, говорится в сообщении министерства иностранных дел острова. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:08
2023-05-16T11:39
в мире
тайвань
сша
бельгия
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Делегация из пяти членов Сената Бельгии находится на Тайване с пятидневным визитом, говорится в сообщении министерства иностранных дел острова. Делегацию возглавил сенатор, сопредседатель парламентской группы дружбы с Тайванем Жюльен Уитендэйл (Julien Uyttendaele). Сенаторы пробудут на Тайване с 15 по 19 мая, встретятся с премьером Чэнь Цзяньжэнем, заместителем спикера Законодательного юаня (парламент Тайваня) Цай Цичаном, посетят министерство экономики. Как сообщает ведомство, делегаты также посетят ряд компаний и исследовательских центров в области технологий. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230506/tayvan-1870092102.html
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в мире, тайвань, сша, бельгия, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, США, Бельгия, Нэнси Пелоси
На Тайвань прибыли пять бельгийских сенаторов

Делегация из пяти членов Сената Бельгии прибыла на Тайвань с пятидневным визитом

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Делегация из пяти членов Сената Бельгии находится на Тайване с пятидневным визитом, говорится в сообщении министерства иностранных дел острова.
Делегацию возглавил сенатор, сопредседатель парламентской группы дружбы с Тайванем Жюльен Уитендэйл (Julien Uyttendaele). Сенаторы пробудут на Тайване с 15 по 19 мая, встретятся с премьером Чэнь Цзяньжэнем, заместителем спикера Законодательного юаня (парламент Тайваня) Цай Цичаном, посетят министерство экономики.
Как сообщает ведомство, делегаты также посетят ряд компаний и исследовательских центров в области технологий.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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В миреТайваньСШАБельгияНэнси Пелоси
 
 
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