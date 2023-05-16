https://ria.ru/20230516/tayvan-1872083727.html

На Тайвань прибыли пять бельгийских сенаторов

На Тайвань прибыли пять бельгийских сенаторов - РИА Новости, 16.05.2023

На Тайвань прибыли пять бельгийских сенаторов

Делегация из пяти членов Сената Бельгии находится на Тайване с пятидневным визитом, говорится в сообщении министерства иностранных дел острова. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:08

2023-05-16T11:08

2023-05-16T11:39

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Делегация из пяти членов Сената Бельгии находится на Тайване с пятидневным визитом, говорится в сообщении министерства иностранных дел острова. Делегацию возглавил сенатор, сопредседатель парламентской группы дружбы с Тайванем Жюльен Уитендэйл (Julien Uyttendaele). Сенаторы пробудут на Тайване с 15 по 19 мая, встретятся с премьером Чэнь Цзяньжэнем, заместителем спикера Законодательного юаня (парламент Тайваня) Цай Цичаном, посетят министерство экономики. Как сообщает ведомство, делегаты также посетят ряд компаний и исследовательских центров в области технологий. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230506/tayvan-1870092102.html

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бельгия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, сша, бельгия, нэнси пелоси