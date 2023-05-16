https://ria.ru/20230516/tayvan-1872039893.html
Тайвань за сутки зафиксировал приближение 25 самолетов армии КНР
Тайвань за сутки зафиксировал приближение 25 самолетов армии КНР - РИА Новости, 16.05.2023
Тайвань за сутки зафиксировал приближение 25 самолетов армии КНР
Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 25 самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T05:50
2023-05-16T05:50
2023-05-16T05:50
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 25 самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления оборонного ведомства острова. Военные Тайваня регулярно фиксируют приближение к острову самолетов и кораблей НОАК. За последнюю неделю количество зафиксированных самолетов НОАК в сутки составляло в среднем 14 единиц. "За период с 6.00 понедельника, 15 мая, до 6.00 вторника, 16 мая, вокруг Тайваня были зафиксированы 25 самолетов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Отмечается, что восемь самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова на юго-западе и востоке, включая шесть бомбардировщиков H-6K, транспортный самолет Y-8, вертолет Z-9. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230510/nato-1870689858.html
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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, twitter
В мире, Китай, Тайвань, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, Twitter
Тайвань за сутки зафиксировал приближение 25 самолетов армии КНР
Минобороны Тайваня за сутки зафиксировало приближение к острову 25 самолетов армии КНР
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 25 самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления оборонного ведомства острова.
Военные Тайваня регулярно фиксируют приближение к острову самолетов и кораблей НОАК. За последнюю неделю количество зафиксированных самолетов НОАК в сутки составляло в среднем 14 единиц.
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"За период с 6.00 понедельника, 15 мая, до 6.00 вторника, 16 мая, вокруг Тайваня были зафиксированы 25 самолетов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Отмечается, что восемь самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова на юго-западе и востоке, включая шесть бомбардировщиков H-6K, транспортный самолет Y-8, вертолет Z-9.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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