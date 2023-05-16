https://ria.ru/20230516/tayvan-1872039893.html

Тайвань за сутки зафиксировал приближение 25 самолетов армии КНР

Тайвань за сутки зафиксировал приближение 25 самолетов армии КНР - РИА Новости, 16.05.2023

Тайвань за сутки зафиксировал приближение 25 самолетов армии КНР

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 25 самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T05:50

2023-05-16T05:50

2023-05-16T05:50

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 25 самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления оборонного ведомства острова. Военные Тайваня регулярно фиксируют приближение к острову самолетов и кораблей НОАК. За последнюю неделю количество зафиксированных самолетов НОАК в сутки составляло в среднем 14 единиц. "За период с 6.00 понедельника, 15 мая, до 6.00 вторника, 16 мая, вокруг Тайваня были зафиксированы 25 самолетов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Отмечается, что восемь самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова на юго-западе и востоке, включая шесть бомбардировщиков H-6K, транспортный самолет Y-8, вертолет Z-9. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230510/nato-1870689858.html

https://ria.ru/20230514/tayvan-1871631430.html

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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, twitter