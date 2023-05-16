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В Кабардино-Балкарии в грузовике нашли тайник с 40 тоннами спирта
В Кабардино-Балкарии в грузовике нашли тайник с 40 тоннами спирта - РИА Новости, 16.05.2023
В Кабардино-Балкарии в грузовике нашли тайник с 40 тоннами спирта
Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, который перевозил в тайнике в своем грузовике свыше 40 тонн спирта стоимостью более 2,6... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:52
2023-05-16T18:52
2023-05-16T18:52
происшествия
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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, который перевозил в тайнике в своем грузовике свыше 40 тонн спирта стоимостью более 2,6 миллиона рублей, сообщило региональное МВД. "Сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарии и ОМВД России по Терскому району на автодороге Прохладный – Эльхотово остановили грузовую машину с цистерной под управлением 59-летнего жителя села Нартан", - говорится в сообщении. Внутри полуприцепа с емкостью полицейские обнаружили специально оборудованный тайник, в котором находилось больше 40 тонн этилового ректификованного спирта общей стоимостью свыше 2,6 миллиона рублей. "Водитель не смог представить соответствующие документы на груз и пояснил, что приобрел его у незнакомца в соседнем регионе", - отмечает министерство. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное производство и (или) оборот этилового спирта в особо крупном размере", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, россия, терский район, прохладный
Происшествия, Россия, Терский район, Прохладный
В Кабардино-Балкарии в грузовике нашли тайник с 40 тоннами спирта
В Кабардино-Балкарии в грузовике нашли тайник с 40 тоннами спирта, водителя задержали
НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости.
Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, который перевозил в тайнике в своем грузовике свыше 40 тонн спирта стоимостью более 2,6 миллиона рублей, сообщило региональное МВД
.
"Сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарии и ОМВД России по Терскому району на автодороге Прохладный – Эльхотово остановили грузовую машину с цистерной под управлением 59-летнего жителя села Нартан", - говорится в сообщении.
Внутри полуприцепа с емкостью полицейские обнаружили специально оборудованный тайник, в котором находилось больше 40 тонн этилового ректификованного спирта общей стоимостью свыше 2,6 миллиона рублей.
"Водитель не смог представить соответствующие документы на груз и пояснил, что приобрел его у незнакомца в соседнем регионе", - отмечает министерство.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное производство и (или) оборот этилового спирта в особо крупном размере", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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