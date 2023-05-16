Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии в грузовике нашли тайник с 40 тоннами спирта - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/taynik-1872235661.html
В Кабардино-Балкарии в грузовике нашли тайник с 40 тоннами спирта
В Кабардино-Балкарии в грузовике нашли тайник с 40 тоннами спирта - РИА Новости, 16.05.2023
В Кабардино-Балкарии в грузовике нашли тайник с 40 тоннами спирта
Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, который перевозил в тайнике в своем грузовике свыше 40 тонн спирта стоимостью более 2,6... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:52
2023-05-16T18:52
происшествия
россия
терский район
прохладный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753630824_4:0:1152:646_1920x0_80_0_0_af055070146fdcbdfefe07b53f6b0385.jpg
НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, который перевозил в тайнике в своем грузовике свыше 40 тонн спирта стоимостью более 2,6 миллиона рублей, сообщило региональное МВД. "Сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарии и ОМВД России по Терскому району на автодороге Прохладный – Эльхотово остановили грузовую машину с цистерной под управлением 59-летнего жителя села Нартан", - говорится в сообщении. Внутри полуприцепа с емкостью полицейские обнаружили специально оборудованный тайник, в котором находилось больше 40 тонн этилового ректификованного спирта общей стоимостью свыше 2,6 миллиона рублей. "Водитель не смог представить соответствующие документы на груз и пояснил, что приобрел его у незнакомца в соседнем регионе", - отмечает министерство. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное производство и (или) оборот этилового спирта в особо крупном размере", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230428/alkogol-1868515949.html
россия
терский район
прохладный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753630824_147:0:1008:646_1920x0_80_0_0_64f7bf4dc6e15319a0fdec6b4a43b4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, терский район, прохладный
Происшествия, Россия, Терский район, Прохладный
В Кабардино-Балкарии в грузовике нашли тайник с 40 тоннами спирта

В Кабардино-Балкарии в грузовике нашли тайник с 40 тоннами спирта, водителя задержали

© Следственное управление СК РФ по Оренбургской областиСпиртосодержащая продукция
Спиртосодержащая продукция
© Следственное управление СК РФ по Оренбургской области
Спиртосодержащая продукция. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, который перевозил в тайнике в своем грузовике свыше 40 тонн спирта стоимостью более 2,6 миллиона рублей, сообщило региональное МВД.
"Сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарии и ОМВД России по Терскому району на автодороге Прохладный – Эльхотово остановили грузовую машину с цистерной под управлением 59-летнего жителя села Нартан", - говорится в сообщении.
Внутри полуприцепа с емкостью полицейские обнаружили специально оборудованный тайник, в котором находилось больше 40 тонн этилового ректификованного спирта общей стоимостью свыше 2,6 миллиона рублей.
"Водитель не смог представить соответствующие документы на груз и пояснил, что приобрел его у незнакомца в соседнем регионе", - отмечает министерство.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное производство и (или) оборот этилового спирта в особо крупном размере", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Изъятый нелегальный алкоголь - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
В России разрешили уничтожать нелегальный алкоголь без решения суда
28 апреля, 16:25
 
ПроисшествияРоссияТерский районПрохладный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала