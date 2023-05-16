https://ria.ru/20230516/tanki-1872036205.html

Пентагон заявил об обучении украинцев обслуживанию танков

Пентагон заявил об обучении украинцев обслуживанию танков - РИА Новости, 16.05.2023

Пентагон заявил об обучении украинцев обслуживанию танков

США намерены обучить украинцев не только управлению танками Abrams, но и их обслуживаю, которое эти машины требуют в значительном объеме, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T03:33

2023-05-16T03:33

2023-05-16T03:33

россия

украина

сша

патрик райдер

сергей лавров

дмитрий песков

министерство обороны сша

нато

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. США намерены обучить украинцев не только управлению танками Abrams, но и их обслуживаю, которое эти машины требуют в значительном объеме, заявили в Пентагоне. В ведомстве подчеркнули, что танк M1 Abrams "требует значительного обслуживания", чтобы поддерживать его работоспособность. В понедельник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США доставили в Германию 31 танк Abrams для обучения украинских войск. Он пояснил, что данные машины не предназначены для использования в боевых условиях, а передаваемые Украине танки планируется обновить и подготовить для нужд Киева. Райдер добавил, что украинские военные прибудут на обучение в течение "пары следующих недель". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230223/abrams-1854048599.html

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россия, украина, сша, патрик райдер, сергей лавров, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, в мире