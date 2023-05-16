https://ria.ru/20230516/tank-1872153694.html
"Из кубиков". Австрийцы подняли на смех украинский танк
"Из кубиков". Австрийцы подняли на смех украинский танк - РИА Новости, 16.05.2023
"Из кубиков". Австрийцы подняли на смех украинский танк
Читатели Exxpress высмеяли планы киевских властей пополнить парк боевой техники танками собственного производства. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:23
2023-05-16T14:23
2023-05-16T16:01
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Читатели Exxpress высмеяли планы киевских властей пополнить парк боевой техники танками собственного производства.Как утверждается в статье, Украина пытается показать НАТО, что не находится в постоянной зависимости от поставок западного оружия. Так, Министерство обороны страны объявило о намерении заказать у "Укроборонпрома" боевые машины "Оплот"."И вдобавок к этому дурацкому оружию Запад присылает миллиарды", — отметил второй."Танк сделали из кубиков "Лего", — сыронизировал третий."Оплот" выпускается с 2009 года. Сейчас его, вероятно, можно производить только в каком-нибудь подвале — в качестве детского труда", — подытожили читатели."Оплот" — украинская модификация советского танка Т-80УД 1987 года. На вооружение машину приняли 14 лет назад, но до сих пор не смогли наладить его массовое производство.
https://ria.ru/20230516/kadyrov-1872062387.html
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в мире, технологии, украина, киев, нато, укроборонпром
В мире, Технологии, Украина, Киев, НАТО, Укроборонпром
"Из кубиков". Австрийцы подняли на смех украинский танк
Читатели Exxpress высмеяли усовершенствованный Украиной советский танк "Оплот"