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Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в танке - РИА Новости, 16.05.2023
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10:46 16.05.2023 (обновлено: 11:26 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/tank-1872076879.html
Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в танке
Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в танке - РИА Новости, 16.05.2023
Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в танке
Российские танкисты десять часов подряд отстреливались от украинских войск из подбитого танка и все же сумели вернуться к своим, рассказал командир боевой... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:46
2023-05-16T11:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские танкисты десять часов подряд отстреливались от украинских войск из подбитого танка и все же сумели вернуться к своим, рассказал командир боевой машины — начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов на видеозаписи, опубликованной Минобороны. Он пояснил, что наступал в головном дозоре на опорный пункт ВСУ, но его танк подорвали на фугасе и отрезали от основных войск."И я десять часов сидел в танке, ведя бой. И только с наступлением темноты я смог выбраться к своим. Там немножко я заплутал, конечно, пробежался по украинским окопам, вытащил весь экипаж", — сказал офицер. По его словам, за это время танк получил десять попаданий из ручного противотанкового гранатомета с короткой дистанции, но защита выдержала. После того как экипаж выбрался из машины, выяснилось, что они оказались в украинских укреплениях."Я увидел вдалеке человека, который сидит с фонариком. И когда он поворачивался, он посветил, получается, себе на рукав, и там повязка желтая была. И я понял, что мы не там сидим", — объяснил Баганов. Затем экипаж связался с командиром батальона, получил направление и выполз из траншей. "Где-то часа в три ночи мы вышли к своим. Там нас встретили и отправили в госпиталь", — подвел итог офицер. Как добавили в Минобороны, весь экипаж танка получил ранения: командир — от осколков, механик-водитель — в ноги и лицо, наводчик был тяжело контужен.
https://ria.ru/20230428/tanki-1868321761.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в танке

Российские военнослужащие десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в подбитом танке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские танкисты десять часов подряд отстреливались от украинских войск из подбитого танка и все же сумели вернуться к своим, рассказал командир боевой машины — начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов на видеозаписи, опубликованной Минобороны.
Он пояснил, что наступал в головном дозоре на опорный пункт ВСУ, но его танк подорвали на фугасе и отрезали от основных войск.
"И я десять часов сидел в танке, ведя бой. И только с наступлением темноты я смог выбраться к своим. Там немножко я заплутал, конечно, пробежался по украинским окопам, вытащил весь экипаж", — сказал офицер.
По его словам, за это время танк получил десять попаданий из ручного противотанкового гранатомета с короткой дистанции, но защита выдержала.
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После того как экипаж выбрался из машины, выяснилось, что они оказались в украинских укреплениях.
"Я увидел вдалеке человека, который сидит с фонариком. И когда он поворачивался, он посветил, получается, себе на рукав, и там повязка желтая была. И я понял, что мы не там сидим", — объяснил Баганов.
Затем экипаж связался с командиром батальона, получил направление и выполз из траншей.
"Где-то часа в три ночи мы вышли к своим. Там нас встретили и отправили в госпиталь", — подвел итог офицер.
Как добавили в Минобороны, весь экипаж танка получил ранения: командир — от осколков, механик-водитель — в ноги и лицо, наводчик был тяжело контужен.
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