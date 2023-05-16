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Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в танке
Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в танке - РИА Новости, 16.05.2023
Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в танке
Российские танкисты десять часов подряд отстреливались от украинских войск из подбитого танка и все же сумели вернуться к своим, рассказал командир боевой... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:46
2023-05-16T10:46
2023-05-16T11:26
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские танкисты десять часов подряд отстреливались от украинских войск из подбитого танка и все же сумели вернуться к своим, рассказал командир боевой машины — начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов на видеозаписи, опубликованной Минобороны. Он пояснил, что наступал в головном дозоре на опорный пункт ВСУ, но его танк подорвали на фугасе и отрезали от основных войск."И я десять часов сидел в танке, ведя бой. И только с наступлением темноты я смог выбраться к своим. Там немножко я заплутал, конечно, пробежался по украинским окопам, вытащил весь экипаж", — сказал офицер. По его словам, за это время танк получил десять попаданий из ручного противотанкового гранатомета с короткой дистанции, но защита выдержала. После того как экипаж выбрался из машины, выяснилось, что они оказались в украинских укреплениях."Я увидел вдалеке человека, который сидит с фонариком. И когда он поворачивался, он посветил, получается, себе на рукав, и там повязка желтая была. И я понял, что мы не там сидим", — объяснил Баганов. Затем экипаж связался с командиром батальона, получил направление и выполз из траншей. "Где-то часа в три ночи мы вышли к своим. Там нас встретили и отправили в госпиталь", — подвел итог офицер. Как добавили в Минобороны, весь экипаж танка получил ранения: командир — от осколков, механик-водитель — в ноги и лицо, наводчик был тяжело контужен.
https://ria.ru/20230428/tanki-1868321761.html
https://ria.ru/20230506/tanki-1870165530.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в танке
Российские военнослужащие десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в подбитом танке
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Российские танкисты десять часов подряд отстреливались от украинских войск из подбитого танка и все же сумели вернуться к своим, рассказал командир боевой машины — начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов на видеозаписи
, опубликованной Минобороны.
Он пояснил, что наступал в головном дозоре на опорный пункт ВСУ, но его танк подорвали на фугасе и отрезали от основных войск.
"И я десять часов сидел в танке, ведя бой. И только с наступлением темноты я смог выбраться к своим. Там немножко я заплутал, конечно, пробежался по украинским окопам, вытащил весь экипаж", — сказал офицер.
По его словам, за это время танк получил десять попаданий из ручного противотанкового гранатомета с короткой дистанции, но защита выдержала.
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После того как экипаж выбрался из машины, выяснилось, что они оказались в украинских укреплениях.
"Я увидел вдалеке человека, который сидит с фонариком. И когда он поворачивался, он посветил, получается, себе на рукав, и там повязка желтая была. И я понял, что мы не там сидим", — объяснил Баганов.
Затем экипаж связался с командиром батальона, получил направление и выполз из траншей.
"Где-то часа в три ночи мы вышли к своим. Там нас встретили и отправили в госпиталь", — подвел итог офицер.
Как добавили в Минобороны, весь экипаж танка получил ранения: командир — от осколков, механик-водитель — в ноги и лицо, наводчик был тяжело контужен.
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