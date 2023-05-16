https://ria.ru/20230516/tank-1872076879.html

Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в танке

Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в танке - РИА Новости, 16.05.2023

Российские военные десять часов отбивались от ВСУ, закрывшись в танке

Российские танкисты десять часов подряд отстреливались от украинских войск из подбитого танка и все же сумели вернуться к своим, рассказал командир боевой... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:46

2023-05-16T10:46

2023-05-16T11:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392475_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_2b907fb91c6292054ff929b00ebb0fa5.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские танкисты десять часов подряд отстреливались от украинских войск из подбитого танка и все же сумели вернуться к своим, рассказал командир боевой машины — начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов на видеозаписи, опубликованной Минобороны. Он пояснил, что наступал в головном дозоре на опорный пункт ВСУ, но его танк подорвали на фугасе и отрезали от основных войск."И я десять часов сидел в танке, ведя бой. И только с наступлением темноты я смог выбраться к своим. Там немножко я заплутал, конечно, пробежался по украинским окопам, вытащил весь экипаж", — сказал офицер. По его словам, за это время танк получил десять попаданий из ручного противотанкового гранатомета с короткой дистанции, но защита выдержала. После того как экипаж выбрался из машины, выяснилось, что они оказались в украинских укреплениях."Я увидел вдалеке человека, который сидит с фонариком. И когда он поворачивался, он посветил, получается, себе на рукав, и там повязка желтая была. И я понял, что мы не там сидим", — объяснил Баганов. Затем экипаж связался с командиром батальона, получил направление и выполз из траншей. "Где-то часа в три ночи мы вышли к своим. Там нас встретили и отправили в госпиталь", — подвел итог офицер. Как добавили в Минобороны, весь экипаж танка получил ранения: командир — от осколков, механик-водитель — в ноги и лицо, наводчик был тяжело контужен.

https://ria.ru/20230428/tanki-1868321761.html

https://ria.ru/20230506/tanki-1870165530.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр