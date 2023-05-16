https://ria.ru/20230516/tamozhnya-1872258239.html
Правительство зафиксировало ставку таможенных сборов на ряд электроники
Правительство зафиксировало ставку таможенных сборов на ряд электроники - РИА Новости, 16.05.2023
Правительство зафиксировало ставку таможенных сборов на ряд электроники
Кабмин РФ установил фиксированную ставку таможенных сборов на ряд электронных изделий для юрлиц, она составит 30 тысяч рублей, следует из постановления... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:48
2023-05-16T20:48
2023-05-16T20:49
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867890036_0:157:3106:1904_1920x0_80_0_0_0da453acd540a4be53a66ac5db54f546.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Кабмин РФ установил фиксированную ставку таможенных сборов на ряд электронных изделий для юрлиц, она составит 30 тысяч рублей, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.Ранее ставка была плавающая и зависела от объёма партии."Размер ставки составит фиксированные 30 тыс. рублей - при этом сумма не будет зависеть от объема партии. По анализу статистики за последний год, средний размер партии электронных изделий достигает почти 5 000 единиц", - прокомментировали постановление в Минпромторге РФ."В этой связи изменение конечной стоимости товаров электроники не прогнозируется", - добавили в министерстве. Там отметили, что решение направлено на обеспечение более сбалансированной таможенно-тарифной политики - в независимости от числа привезенных товаров сумма таможенного сбора останется не выше 30 000 рублей.Как следует из постановления правительства, в перечень товаров, в отношении которых таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, устанавливается по ставке 30 тысяч рублей, вошли в том числе смартфоны, прочие телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи, базовые станции, микрофоны и подставки под них, кинокамеры и кинопроекторы."Все средства от таможенных сборов будут направлены на развитие российской электроники, научные разработки и создание собственных конкурентоспособных продуктов", - добавили в Минпромторге.
https://ria.ru/20230513/rossiya-1871495224.html
https://ria.ru/20230516/tovary-1872201283.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867890036_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_75f1b5cb80a754e7a54153e1d4b76fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии
Правительство зафиксировало ставку таможенных сборов на ряд электроники
Ставка таможенных сборов для юрлиц на ряд электроники составит 30 тысяч рублей
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Кабмин РФ установил фиксированную ставку таможенных сборов на ряд электронных изделий для юрлиц, она составит 30 тысяч рублей, следует из постановления
правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ранее ставка была плавающая и зависела от объёма партии.
"Размер ставки составит фиксированные 30 тыс. рублей - при этом сумма не будет зависеть от объема партии. По анализу статистики за последний год, средний размер партии электронных изделий достигает почти 5 000 единиц", - прокомментировали постановление в Минпромторге
РФ.
В США назвали товар из России, без которого не могут прожить
"В этой связи изменение конечной стоимости товаров электроники не прогнозируется", - добавили в министерстве. Там отметили, что решение направлено на обеспечение более сбалансированной таможенно-тарифной политики - в независимости от числа привезенных товаров сумма таможенного сбора останется не выше 30 000 рублей.
Как следует из постановления правительства, в перечень товаров, в отношении которых таможенные сборы за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, устанавливается по ставке 30 тысяч рублей, вошли в том числе смартфоны, прочие телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи, базовые станции, микрофоны и подставки под них, кинокамеры и кинопроекторы.
"Все средства от таможенных сборов будут направлены на развитие российской электроники, научные разработки и создание собственных конкурентоспособных продуктов", - добавили в Минпромторге.
В ЕС отметили необычный рост товаропотока в соседние с Россией страны