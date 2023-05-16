https://ria.ru/20230516/sunak-1872186335.html
Опрос показал, что почти 60 процентов британцев не поддерживают Сунака
Опрос показал, что почти 60 процентов британцев не поддерживают Сунака - РИА Новости, 16.05.2023
Опрос показал, что почти 60 процентов британцев не поддерживают Сунака
Почти 60% жителей Великобритании не поддерживают премьер-министра страны Риши Сунака, показали результаты опроса британской исследовательской компании YouGov. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:04
2023-05-16T16:04
2023-05-16T16:04
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Почти 60% жителей Великобритании не поддерживают премьер-министра страны Риши Сунака, показали результаты опроса британской исследовательской компании YouGov. Сунак в октябре стал третьим премьер-министром страны в 2022 году, он является самым молодым лидером британского правительства с 1812 года и первым премьером индийского происхождения за всю историю страны. По результатам опроса, 31% граждан положительно относятся к премьеру, 59% британцев высказались негативно. Кроме того, опрос показал, что британцы лучше относятся к лидеру оппозиции и главе Лейбористской партии Киру Стаммеру. 35% опрошенных высказали положительную оценку, 51% - негативную. Рейтинг Лейбористской партии по итогам опроса также оказался выше правящей Консервативной партии. Деятельность лейбористов поддерживает 41% британцев, 48% высказались против. 22% поддержали консерваторов при 66% негативных оценок. Опрос проводился с 14 по 15 мая 2023 года. В нем приняли участие 2012 человек. Данные о погрешности не приводятся.
https://ria.ru/20230515/sunak-1871821852.html
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в мире, великобритания, риши сунак
В мире, Великобритания, Риши Сунак
Опрос показал, что почти 60 процентов британцев не поддерживают Сунака
Опрос YouGov показал, что 59 процентов британцев не поддерживают премьер-министра Сунака
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Почти 60% жителей Великобритании не поддерживают премьер-министра страны Риши Сунака, показали результаты опроса британской исследовательской компании YouGov.
Сунак в октябре стал третьим премьер-министром страны в 2022 году, он является самым молодым лидером британского правительства с 1812 года и первым премьером индийского происхождения за всю историю страны.
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По результатам опроса, 31% граждан положительно относятся к премьеру, 59% британцев высказались негативно.
Кроме того, опрос показал, что британцы лучше относятся к лидеру оппозиции и главе Лейбористской партии Киру Стаммеру. 35% опрошенных высказали положительную оценку, 51% - негативную.
Рейтинг Лейбористской партии по итогам опроса также оказался выше правящей Консервативной партии. Деятельность лейбористов поддерживает 41% британцев, 48% высказались против. 22% поддержали консерваторов при 66% негативных оценок.
Опрос проводился с 14 по 15 мая 2023 года. В нем приняли участие 2012 человек. Данные о погрешности не приводятся.
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