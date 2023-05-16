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Верховный суд Украины поддержал досрочную отставку председателя Князева - РИА Новости, 16.05.2023
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17:29 16.05.2023 (обновлено: 17:53 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/sud-1872214531.html
Верховный суд Украины поддержал досрочную отставку председателя Князева
Верховный суд Украины поддержал досрочную отставку председателя Князева - РИА Новости, 16.05.2023
Верховный суд Украины поддержал досрочную отставку председателя Князева
Судьи Верховного суда Украины во вторник высказали недоверие председателю суда Всеволоду Князеву, подозреваемому в коррупции, и поддержали досрочное прекращение РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:29
2023-05-16T17:53
украина
в мире
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховный суд украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Судьи Верховного суда Украины во вторник высказали недоверие председателю суда Всеволоду Князеву, подозреваемому в коррупции, и поддержали досрочное прекращение его полномочий.Ранее во вторник телеканал "Общественное" сообщил, что национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подтвердили задержание председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.Во вторник на внеочередном заседании пленума Верховного суда судьи выразили недоверие Князеву и проголосовали за досрочное прекращение его полномочий как главы суда. Трансляция заседания велась в YouTube-канале суда. "Протокол счетной комиссии тайного голосования касаемо досрочного прекращения полномочий главы Верховного суда вследствие высказывания недоверия. Голоса за недоверие - 140, против - 2", - огласил результаты тайного голосования представитель суда.После этого Верховный суд утвердил протокол голосования о досрочном прекращении полномочий главы суда Князева. Исполнять обязанности председателя до избрания нового будет Дмитрий Луспеник, занимающий пост замглавы Верховного суда.Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало председателя ВС Украины Всеволода Князева за взятку почти в 3 миллиона долларов.
https://ria.ru/20230215/mikhaylenko-1852056092.html
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украина, в мире, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховный суд украины
Украина, В мире, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховный суд Украины
Верховный суд Украины поддержал досрочную отставку председателя Князева

Верховный суд Украины проголосовал за досрочную отставку председателя Князева

© РИА НовостиВход в здание Верховного суда Украины в Киеве
Вход в здание Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости
Вход в здание Верховного суда Украины в Киеве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Судьи Верховного суда Украины во вторник высказали недоверие председателю суда Всеволоду Князеву, подозреваемому в коррупции, и поддержали досрочное прекращение его полномочий.
Ранее во вторник телеканал "Общественное" сообщил, что национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подтвердили задержание председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.
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Во вторник на внеочередном заседании пленума Верховного суда судьи выразили недоверие Князеву и проголосовали за досрочное прекращение его полномочий как главы суда. Трансляция заседания велась в YouTube-канале суда. "Протокол счетной комиссии тайного голосования касаемо досрочного прекращения полномочий главы Верховного суда вследствие высказывания недоверия. Голоса за недоверие - 140, против - 2", - огласил результаты тайного голосования представитель суда.
После этого Верховный суд утвердил протокол голосования о досрочном прекращении полномочий главы суда Князева. Исполнять обязанности председателя до избрания нового будет Дмитрий Луспеник, занимающий пост замглавы Верховного суда.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало председателя ВС Украины Всеволода Князева за взятку почти в 3 миллиона долларов.
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